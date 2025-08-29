Orai
2025 m. rugpjūčio 29 d. 17:28
Ilgai lauktą sostinės gatvės rekonstrukciją stabdo nenumatytos aplinkybės: keičia darbų eigą
2025 m. rugpjūčio 29 d. 17:28
Lrytas Premium nariams
Vos prasidėjus ilgai lauktai J.Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijai jau tenka keisti suplanuotų darbų eigą, nes atliktų žvalgomųjų darbų metu archeologai užfiksavo ankstesnio gatvės užstatymo liekanų.
