Ilgai lauktą sostinės gatvės rekonstrukciją stabdo nenumatytos aplinkybės: keičia darbų eigą

2025 m. rugpjūčio 29 d. 17:28
Vos prasidėjus ilgai lauktai J.Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijai jau tenka keisti suplanuotų darbų eigą, nes atliktų žvalgomųjų darbų metu archeologai užfiksavo ankstesnio gatvės užstatymo liekanų.
