Paviešino tragiškos avarijos Latvijoje vaizdo įrašą: įtaria, kad vairuotoja tiesiog užmigo

2025 m. rugpjūčio 31 d. 06:42
Lrytas.lt
Video
Prieš keletą dienų kaimyninėje Latvijoje įvyko tragiškas eismo įvykis. Internete paskelbtas vaizdo įrašas padarytas registratoriumi. Jame užfiksuotas avarijos momentas. 
Eismo įvykis, kaip skelbia Delfi.lv, įvyko Ventspilio greitkelyje, Talsų savivaldybėje. 
Avarijoje susidūrė sunkvežimis ir „Audi“ lengvasis automobilis. Skelbiama, kad du žmonės, važiavę lengvajame automobilyje, žuvo. 
Manoma, kad „Audi“ vairavo 40-metė moteris, o šalia jos sėdėjo 37-metis vyras. Svarstoma, kad gali būti, jog vairuotoja anksti ryte važiuodama užmigo prie vairo, tačiau policija toliau tirs nelaimės aplinkybes. 
Sunkvežimio vaizdo registratoriaus įrašai rodo, kad automobilis važiavo priešinga eismo juosta, nors kelyje nebuvo kitų transporto priemonių.
Prieš pat susidūrimą su sunkvežimiu automobilio vairuotoja bandė lėtai grįžti į savo eismo juostą, tačiau susidūrimo išvengti nepavyko.
