Rugsėjis Kaune – su alinančiomis spūstimis: kelių remontų finišo dar nematyti

Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė, vienas didžiausių galvos skausmų vairuotojams – kelio darbai Karaliaus Mindaugo prospekte, bus užbaigti laiku – iki rugsėjo.
„Darbai Karaliaus Mindaugo prospekte bus užbaigti laiku, iki rugsėjo. Rangovai baigia lieti naują asfalto dangą. Vandentiekio diukeris Karaliaus Mindaugo pr. ir Birštono g. sankirtoje jau įrengtas“, – tikino I.Bendokienė.
Ji pažymėjo ir tai, kad remonto darbai yra baigti Rokų, Plytinės, Balbieriškio, Gudelių ir Veisiejų gatvėse. Suremontuota Pramonės pr. važiuojamoji danga, pabaigti Inkaro ir Mūšos gatvių bei šaligatvių remonto darbai. Įrengtas šaligatvis Piliakalnio gatvėje. „Kauno energija“ darbus baigė ir Europos prospekte.
Primename, jog Birželio 16-ąją startavę kelio darbai Karaliaus Mindaugo prospekto ir Birštono gatvių sankryžoje sukėlė daug klausimų vairuotojams. Šioje vietoje laikinai keitėsi ir eismo tvarka – buvo uždarytos dvi eismo juostos.
Tuomet su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekęs kaunietis teiravosi, kodėl miestas ėmėsi tvarkyti gatves, kurių asfalto danga dar nebuvo itin prastos būklės, kai, tuo tarpu, kai kurios kitos miesto arterijos stovi pamirštos ir nusėtos duobėmis.
Kaip portalui tąkart teigė A. Pakalniškis, K. Mindaugo prospektas paskutinį kartą tvarkytas „labai seniai“, tad pastebėjus, jog prospekte asfaltas pradėjo byrėti, nuspręsta jį pakeisti nauju.
Daugelis darbų nebus baigti
Vis dėlto, remiantis Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojos pateiktu atsakymu, daugelis Kauno mieste pradėtų kelio tvarkymo darbų iki rugsėjo dar nebus baigti.
„Šiuo metu darbai vyksta Vėjo, Dangės, Griunvaldo, P. Vaičaičio, M. Jankaus, Lubinų, Kalniečių, Geležinio Vilko, Linkuvos, H. ir O. Minkovskių, Tamulšios, N. Grigo, Pašilės, Panerių gatvėse, tvarkomi Aušros ir Vaidilos gatvių šaligatviai“, – teigė I. Bendokienė.
Ji taip pat pažymėjo, jog darbai toliau vyksta ir Geležinkelio stoties prieigose. Kaip anksčiau informavo Kauno miesto savivaldybė, čia bus įrengtos patogios „Kiss and Ride“ sustojimo vietos, sutvarkytas viešasis parkingas, pėsčiųjų takai, atsiras apšvietimas ir laukimo zonos.
Pasak I. Bendokienės, darbai yra tęsiami ir A1 magistralėje, ties Ašigalio gatve, kur yra statomas viadukas. Čia atlikta apie pusę darbų. Taip pat įrenginėjama spraustasienė šalia P. Vileišio tilto – čia statomas Vilijampolės transporto mazgas.
Žiedinės sankryžos prie P. Vileišio tilto bus įrengiamos kitąmet. Šiuo metu taip pat yra atnaujinama Rotušės aikštė, Lampėdžių paplūdimys su infrastruktūra.
„Gatvių remontas yra ypač priklausomas nuo oro sąlygų. Daugelis darbų finišuos šių metų pabaigoje, išskyrus Kalniečių, Geležinio vilko, H. ir O. Minkovskių gatves. Jose remontas tęsis ir kitais metais, nes šiose gatvėse ne tik remontuojamos dangos, bet ir rekonstruojami požeminiai tinklai“, – tikino Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Teks palaukti ir Birželio 23-iosios gatvės remonto pabaigos.
„Birželio 23-iosios gatvėje vyksta kapitalinio remonto darbai. Jie persikels į kitus metus. Šiemet planuojama įrengti dviejų eismo juostų pagrindo sluoksnį, taip pat išasfaltuoti viršutinį asfalto sluoksnį. Visus darbus tikimasi užbaigti iki kitų metų vidurio“, – sakė I. Bendokienė.
Uždarytas liks ir Milikonių kalnas
Primename, jog lietinga vasara gerokai pristabdė ir vadinamojo Milikonių kalno kelio tvarkymo darbus.
„Milikonių įkalnės atnaujinimui daug įtakos turi oro sąlygos. Stiprios liūtys kėlė daug iššūkių formuojamiems šlaitams, kur bus įrengtas visiškai naujas takas dviratininkams ir pėstiesiems“, – tvirtino I.Bendokienė.
Vis dėlto, jos teigimu, Linkuvos gatvės įkalnėje baigiama kloti nauja lietaus nuvedimo trasa, įrenginėjami pagrindai gatvei ir takams, bortai. Tvirtinamas šlaitas.
„Nepalankios oro sąlygos technologiškai ypač apsunkina darbus įkalnėse. Lygiagrečiai tai pakoregavo ir galimus darbų užbaigimo terminus. Pagal dabartinę situaciją, atverti eismą planuojama spalį“, – vylėsi Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Pasak Kauno miesto savivaldybės atstovės, šiuo metu įkalnėje yra atlikta apie 45 proc. darbų.
