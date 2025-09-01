Pavyzdingai vystytas projektas virto milžinišku nusivylimu: rangovų tylos siena įpykdė ir merą

Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis, puoselėjęs viltį, kad tiltas bus atvertas miestelėnams iki rugsėjo pirmosios arba bent jau iki rugsėjo 4-ąją prasidedančios miesto šventės, dabar piktinasi ne tik sustojusiais darbais, bet ir visiška rangovo tyla.
Apkaltino atsitvėrus tylos siena Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis neslepia apmaudo dėl netikėtai pasikeitusios tilto rekonstrukcijos darbų vykdymo situacijos.
Anot jo, darbai vyko itin sparčiai, net ir žiemos sąlygomis bei savaitgaliais, o tai teikė pagrįstą viltį, kad tiltas bus atidarytas gerokai anksčiau, nei numatyta projekte – galbūt net iki rugsėjo 1-osios, kai mokiniai grįš į kitoje upės pusėje esančią Senamiesčio gimnaziją. Projekte nurodoma, kad tiltas turi būti atidarytas rugsėjo 13 dieną.
„Matant šitaip vykstančius darbus atsirado viltis, kad važiuojamoji tilto dalis bus atidaryta rugsėjo 1-osios išvakarėse. O ir miesto šventės renginiai prasideda rugsėjo 4 dieną. Tačiau kažkaip nesuprantamai situacija pasikeitė“, – teigia V.Tamulis.
Meras pastebi, kad jau nuo rugpjūčio pradžios darbai objekte praktiškai nevyko savaitgaliais, o ir darbo dienomis darbininkų skaičius akivaizdžiai sumažėjo. Tačiau labiausiai jį piktina ne sulėtėjęs tempas, o rangovo UAB „Kauno keliai“ komunikacijos stoka.
„Ir esant tokiai situacijai UAB „Kauno keliai“ vietoj bendravimo su savivaldybe pasirinko kitą kelią – užsitvėrė visiška tylos siena! Nepamenu jokio kito rangovo rajone, kad šitaip elgtųsi“, – priekaištų negaili meras. Jis reziumavo, kad problemos Kėdainiuose ir Vilniuje matomos skirtingai.
„Darau išvadą, kad tas pačias problemas skirtingai matome čia, Kėdainiuose, ir ten aukštai – Vilniuje. Ir neturi reikšmės ar tai būtų dvaras, ar taip reikalingas miestui tiltas…“
Atsirado techninių problemų, bet kištis į rangovo darbus negali Darbų užsakovo, AB „Via Lietuva“, atstovai pripažįsta, kad darbai sustojo, tačiau įvardija konkrečią techninę priežastį. Anot įmonės Korporatyvinės komunikacijos projektų vadovo Vytenio Utaro, šiuo metu sprendžiamas netikėtai iškilęs klausimas.
„Šiuo metu kartu su statybos dalyviais – rangovais, technine priežiūra, projektuotojais ir užsakovais – sprendžiamas šalitilčio mazgo sprendinio įgyvendinimo klausimas. Dedame visas pastangas, kad sprendiniai būtų patvirtinti kuo greičiau ir darbai galėtų būti tęsiami“, – aiškina V.Utaras.
Pasak jo, tiksli eismo atnaujinimo data paaiškės tik tuomet, kai rangovas, gavęs patikslintus projekto sprendinius, įsivertins naujas darbų apimtis ir trukmę. Vis dėlto viliamasi, kad eismas bus atnaujintas rugsėjį. Tiesa, viltis, kad tai bus rugsėjo pirmoji, ko gero, yra minimali.
Reaguodama į mero priekaištus dėl darbų tempo, „Via Lietuva“ pabrėžia, kad nors ir stebi grafikų laikymąsi bei darbų kokybę, negali kištis į rangovo veiklą.
„Viešojo pirkimo sutartyje nurodyta, jog užsakovas turi teisę tikrinti rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą. Kiekvienas rangovas, būdamas savo srities specialistas, pats vertina, kokį darbų vykdymo modelį pasirinkti.
AB „Via Lietuva“, kaip šių darbų užsakovas, teikia pastabas darbų grafikui, stebi tarpinių rezultatų įvykdymą ir, pasitelkęs techninius prižiūrėtojus, vykdo darbų kokybės kontrolę. Esant technologinėms galimybėms ir paruoštam darbų frontui, dažnu atveju objektuose darbai vykdomi pailgintomis pamainomis, tačiau papildomo skatinimo naudoti šias priemones visą sutarties laiką nėra – tai būtų kišimasis į rangovo ūkinę veiklą“, – teigiama bendrovės komentare.
„Kauno keliai“ komunikuoti su savivaldybe negali
Rangovo UAB „Kauno keliai“ tyla, taip papiktinusi merą, pasirodo, nėra piktavališkas savivaldybės ir jos vadovo ignoravimas. Įmonės projektų direktorius Nerijus Valaitis atskleidė, kad bendrauti su trečiosiomis šalimis, įskaitant savivaldybę, jiems draudžia sutartis su užsakovu – „Via Lietuva“.
„Pagal sutartį su šio statybos objekto užsakovu – AB „Via Lietuva“, bei užsakovo papildomai išreikšta pozicija, bendravimas su „trečiaisiais asmenimis“ yra užsakovo teisė. Rangovas tokios teisės neturi ir atvirkščiai – turi atsakomybę už tokios nuostatos pažeidimą“, – paaiškina N. Valaitis.
Jis atskleidė, kad statybų pradžioje įmonė netgi buvo gavusi pastabą iš „Via Lietuva“ dėl spaudoje pasirodžiusios informacijos, kuri nebuvo suderinta su užsakovu. Būtent dėl šios priežasties, pasak N. Valaičio, į Kėdainių rajono savivaldybės paklausimus buvo atsakyta pasiūlant kreiptis tiesiogiai į „Via Lietuva“.
„Apgailestaujame, jei dėl aukščiau aprašytų priežasčių susidarė įspūdis, jog rangovas „nebendrauja“ ar „atsitveria tylos siena“, – reziumavo „Kauno kelių“ atstovas.