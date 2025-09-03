Šį kelio ženklą galite pamatyti Vokietijoje – bet ar žinote, ką jis reiškia?

Nors šį naują ženklą galima pamatyti Vokietijos keliuose, žinoti apie jį reiktų ir Lietuvos vairuotojams. Juk tikrai nemažai mūsų šalies gyventojų keliauja po Vokietiją, tad ženklas yra aktualus ir lietuviams.
Kelio ženklas nr. 277.1 buvo pristatytas praėjusių metų pabaigoje. Juo siekiama pagerinti motociklininkų, dviratininkų ir kitų dviračių transporto priemonių vairuotojų saugumą keliuose. Ženkle pavaizduotas raudonas automobilis ir juodi dviračio bei motociklo simboliai – kelio ženklas tiesiog draudžia automobiliams tam tikruose kelio ruožuose lenkti dvirates transporto priemones.
Vokietijos Kelių eismo taisyklės nurodo, kad gyvenvietėse lenkiant dvirates transporto priemones iš šono reikia išlaikyti bent jau pusantro metro atstumą nuo jų. Užmiestyje šis atstumas padidėja iki dviejų metrų.
Naujasis kelio ženklas atsirado siekiant padidinti dviratininkų ir motociklininkų, kurie yra pažeidžiami eismo dalyviai, saugumą. Kaip rašo portalas motogen.pl, jis naudojamas visų pirma kelio ruožuose su ribotu matomumu arba siaurose kelio dalyse, kur KET nurodomus atstumus sunku išlaikyti ir kur lenkimas galėtų kelti pavojų dviratininkams bei motociklininkams.
Šis kelio ženklas nedraudžia dviratininkams ir motociklininkams lenkti vieniems kitus. Draudimas taikomas tik keturratėms transporto priemonėms – lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams ir pan.
Už šio ženklo pažeidimą Vokietijos kelių eismo taisyklės numato baudą iki 70 eurų. Tais atvejais, kai lenkimo draudimo pažeidimas kelia pavojų kitiems eismo dalyviams arba sukelia susidūrimą, bauda gali padidėti iki 300 eurų.
