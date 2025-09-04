Ar eismo įvykio metu visada būtina kviesti policiją? Papasakojo apie greitesnę ir patogesnę alternatyvą

Močiutė ne pėsčia – rankinės nepaleido
Įsivaizduokite situaciją – Vilniaus centre susidūrė du automobiliai. Nieko rimto, tik pabraižyti bamperiai. Ką daro vairuotojai?
Jie pasimetę, todėl išsikviečia policiją. Pareigūnai atvyksta ir padeda užpildyti eismo įvykio deklaraciją, rodydami, kur ir ką įrašyti. Tačiau tai užtrunka – reikia susirasti dokumentus, patikrinti duomenis, viską surašyti ranka.
Tuo metu visai netoliese policija turi kur kas rimtesnių darbų – vagis mėgina išplėšti rankinę iš močiutės rankų. Bet ši močiutė – ne pėsčia: grumiasi, laikosi iš visų jėgų ir rankinės nepaleidžia. Laimei, pareigūnai sureaguoja laiku: po kelių minučių vagis jau su antrankiais, o močiutė džiaugiasi išsaugojusi savo rankinę.
Šįkart policijos pareigūnai suspėjo visur. Tačiau tuo atveju, kai jų kviesti nebūtina – leiskite pareigūnams skirti daugiau dėmesio rimtiems pažeidimams.
Tuomet pravartu pagalvoti apie elektroninę eismo įvykio deklaraciją, kurią galima rasti oficialioje eismo įvykių deklaravimo platformoje DRAUDIMOĮVYKIAI.LT. Ją rekomenduoja Lietuvos policija.
Kaip valytuvas tapo sirgaliaus ginklu
Štai dar vienas atvejis. Kaune – nedidelis dviejų automobilių susidūrimas. Vairuotojai išsikviečia policiją, kad padėtų sutvarkyti formalumus. Pareigūnai ramiai aiškina, kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją. Procesas nėra greitas – viską tenka užpildyti ranka, sutikrinti dokumentus ir pateiktą informaciją.
Tuo pat metu vos už kelių metrų stadione įsiplieskia futbolo sirgalių riaušės: dūmų užtaisai, šūksniai, bėganti minia. Vienas karščiausių sirgalių dar spėja pribėgti ir pagriebti į avariją patekusio automobilio valytuvą – ketina jį panaudoti kaip ginklą kovoje už savo komandą.
Akivaizdu, kad policijos pareigūnai turi sutelkti dėmesį ten, kur išties verda aistros.
Deklaracija galiausiai užpildyta, sirgaliai sutramdyti. Tačiau šiuo atveju ir vėl verta prisiminti platformą DRAUDIMOĮVYKIAI.LT.
Tokius smulkius eismo įvykius galima daug lengviau ir paprasčiau deklaruoti elektroniniu būdu, taip paliekant policijai daugiau laiko rimtiems darbams.
Sumaniausi ardymo meistrai mėgsta arbūzus
Įsivaizduokime dar vieną incidentą. Vakaras, netoli prekybos centro lengvai susiduria du automobiliai. Vairuotojai pasimeta ir kviečia policiją.
Pareigūnai atvyksta, ramiai aiškina, kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją. Darbo čia nemažai – reikia susirasti dokumentus, surašyti duomenis ranka bei viską patikrinti.
Kol deklaracija pildoma, už nugarų vyksta visai kita istorija. Stovėjimo aikštelėje paliktą automobilį vagys ima nurinkinėti po detalę: vienas nusuka ratą, kiti du nuima dureles, dar vienas nusiima bamperį.
Ir kai atrodo, jog jau nebėra ką paimti, „sumaniausias ardymo meistras“ grįžta ir iš automobilio salono išsineša vairuotojo paliktą arbūzą.
Eismo įvykio formalumai sutvarkyti, o „ardymo meistrų“ mikliosios rankos surakintos antrankiais. Tačiau patekus į nedidelį eismo įvykį, daug greičiau ir paprasčiau būtų deklaraciją elektroniniu būdu užpildyti patiems.
Patogi priemonė vairuotojams
Vis dažniau pasitelkiama elektroninė eismo įvykio deklaravimo sistema yra greitas ir aiškus būdas užfiksuoti įvykio aplinkybes naudojantis išmaniuoju telefonu.
Elektroninės deklaracijos naudojimas padeda sumažinti policijos iškvietimų dėl smulkių eismo įvykių skaičių.
„Kuo daugiau vairuotojų pasirinks pildyti elektroninę deklaraciją, tuo daugiau dėmesio galėsime skirti rimtiems pažeidimams. Kviečiame visus vairuotojus naudotis šia galimybe, kai tik įmanoma“, – sako policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko.
Pildant deklaraciją oficialioje platformoje DRAUDIMOĮVYKIAI.LT, nereikia jokių papildomų dokumentų, procesas trunka vos keliolika minučių, o pateikti eismo įvykio duomenys automatiškai perduodami draudimo bendrovėms.
Elektroninio deklaravimo sistema veikia kaip vedlys – žingsnis po žingsnio nurodo kokius duomenis pateikti, o įspėjimai padeda išvengti klaidų. Tai ne tik palengvina formalumų tvarkymą įvykus eismo įvykiui, bet ir prisideda prie eismo saugumo bei mažina administracinę naštą.
Lietuvos policija rekomenduoja naudotis platforma DRAUDIMOĮVYKIAI.LT, kai eismo įvykis yra smulkus, nėra sužeistųjų, o vairuotojai sutaria dėl kaltės. Daugiau informacijos: www.draudimoivykiai.lt.
automobilių draudimasDraudimaseismo įvykis
Rodyti daugiau žymių