Klaipėdoje atnaujina vieną žiedų: pakeis ne tik nusidėvėjusius dviračių stovus

Darbų metu numatoma pasodinti naujus želdinius – japoninius šermukšnius, eglūnus, krūmus bei daugiametes gėles, įrengti 225 kv. metrų gėlyną ir 360 kv. metrų veją.
Taip pat planuojama pakeisti nusidėvėjusius dviračių stovus, nuvalyti bortus ir šaligatvius, įrengti atramines sienutes.
Kaip skelbia savivaldybė, projektą parengė kraštovaizdžio architektė Goda Characiejienė, o darbus vykdo bendrovė „Ecoservice“.
Numatoma, kad pirmosios Melnragės žiedo atnaujinimo darbai iš viso kainuos 36 tūkst. eurų.