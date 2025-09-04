Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoSaugus eismas

Klaipėdoje atnaujina vieną žiedų: pakeis ne tik nusidėvėjusius dviračių stovus

2025 m. rugsėjo 4 d. 17:05
Klaipėdoje, Molo gatvėje esančiame Melnragės žiede, prasidėjo atnaujinimo darbai, pranešė vietos savivaldybė.
Daugiau nuotraukų (1)
Darbų metu numatoma pasodinti naujus želdinius – japoninius šermukšnius, eglūnus, krūmus bei daugiametes gėles, įrengti 225 kv. metrų gėlyną ir 360 kv. metrų veją.
Taip pat planuojama pakeisti nusidėvėjusius dviračių stovus, nuvalyti bortus ir šaligatvius, įrengti atramines sienutes.
Kaip skelbia savivaldybė, projektą parengė kraštovaizdžio architektė Goda Characiejienė, o darbus vykdo bendrovė „Ecoservice“.
Numatoma, kad pirmosios Melnragės žiedo atnaujinimo darbai iš viso kainuos 36 tūkst. eurų.
žiedasMelnragėKlaipėda

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.