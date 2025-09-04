Klaipėdoje prasidės dalies Šilutės plento rekonstrukcija: išleis 2,4 mln. eurų

„Moderni kelių infrastruktūra yra būtina sąlyga saugiam, patogiam ir sklandžiam eismui mieste. Rekonstruojama Šilutės plento atkarpa – svarbus Klaipėdos transporto mazgas, todėl šioje vietoje būtina ne tik atnaujinti dangą, bet ir pasirūpinti papildomomis eismo juostomis, takais bei želdiniais. Tikime, kad įgyvendintas projektas ženkliai pagerins tiek vairuotojų, tiek pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimo sąlygas“, – sako bendrovės „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.
Šiuo metu daugiau nei kilometro ilgio Šilutės plento atkarpa neatitinka šiuolaikiniams miesto transporto poreikiams keliamų reikalavimų – važiuojamoji dalis siaura, kelkraščiai netvarkingi, trūksta saugios infrastruktūros pėstiesiems ir dviratininkams. Kelias yra su dviem eismo juostomis, o prieš sankryžas išplatėja iki keturių. Šaligatvis įrengtas tik trumpame – vos 80 metrų – ruože, o šalia važiuojamosios dalies nesaugiu atstumu auga didelio skersmens medžiai.
Atliekant plento rekonstravimo darbus projekte numatoma nežymiai koreguoti gatvės trasą, kad sankryžose ir nuovažose būtų galima įrengti papildomas juostas posūkiams. Dešinėje gatvės pusėje taip pat atsiras naujas pėsčiųjų ir dviračių takas.
Bus atnaujinti želdiniai, didinamas saugumas
Atsižvelgiant į esamų medžių būklę, projekte numatyta pašalinti 58 uosius, o vietoje jų pasodinti 60 naujų medžių – paprastųjų klevų. Jie bus sodinami laikantis vientisumo ir saugaus atstumo principų – 10 metrų tarpais, nuo važiuojamosios dalies atitraukiant 2,5 metro.
Įgyvendinus projektą bus pagerinta važiuojamosios dalies kokybė, sumažintas triukšmas, o svarbiausia – padidintas eismo saugumas. Taip pat pagerės sąlygos pėstiesiems ir dviratininkams.
Iššūkiai – intensyvūs transporto srautai
Darbų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas eismo organizavimui – rekonstruojama atkarpa yra intensyviai naudojama, joje gausu nuovažų į garažų bendrijas ir verslo teritorijas.
„Kaip ir kiekviename didesniame kelių infrastruktūros projekte, iššūkių nebus išvengta – teks lanksčiai planuoti darbus, kad eismas būtų kuo mažiau trikdomas. Visgi vairuotojų taip pat prašome kantrybės ir atsargumo – kelio darbų metu itin svarbu laikytis laikinų ženklinimų ir būti atidiems“, – pažymi K. Vanagas.
Darbus numatyta įgyvendinti per 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Rekonstrukcijos projektą parengė MB „Gatvių projektavimas“.