Vilniuje pradedama remontuoti Trakų gatvė – nuo sekmadienio vakaro į ją įsukti nebepavyks

Anot Vilniaus savivaldybės, rekonstrukcijos metu bus atnaujintas istorinis grindinys, išplatinti pėsčiųjų takai, sutvarkyti daugiau nei šimto metų senumo vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengiama nauja paviršinių nuotekų sistema.
„Sutvarkius gatvės grindinį, išplatinus pėsčiųjų takus ir šaligatvius, o tuo pačiu ir rekonstruojant šimtmetį skaičiuojančius vandens ir nuotekų tinklus, įrengus naują lietaus surinkimo sistemą, užtikrinsime, kad senamiesčio širdis būtų ne tik graži, bet ir pritaikyta sklandžiam miesto gyvenimui ir darniam judumui“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Savivaldybės teigimu, remonto darbai vyks trimis etapais.
Pirmojo etapo metu bus tvarkoma Trakų gatvės dalis nuo Vokiečių ir Pranciškonų gatvių. Šioje vietoje laikinai automobilių eismas nevyks, o vairuotojai bus nukreipiami į apylanką per Islandijos gatvę. Dėl remonto darbų keisis ir 89 maršruto autobusų trasa.
Antrojo darbų etapo metu planuojama sutvarkyti atkarpą nuo Pranciškonų iki Kėdainių gatvės, o trečiuoju etapu – nuo Kėdainių iki Pylimo gatvės.
Abiejų etapų metu taip pat bus draudžiamas automobilių eismas tose dalyse, kuriose vyks remonto darbai.
Vandentiekio tinklų rekonstrukcijos metu numatomi laikini vandens tiekimo atjungimai. Anot savivaldybės, jie bus vykdomi tik konkrečiose atkarpose ir daugiausia kelioms valandoms.
Apie juos gyventojai, įstaigos ir verslai bus įspėti iš anksto, o prireikus planuojama užtikrinti alternatyvų vandens tiekimą.
Trakų gatvės remonto darbus numatoma užbaigti 2026 m. pabaigoje, juos vykdys savivaldybės įmonės „Vilniaus vandenys“ ir „Grinda“.
