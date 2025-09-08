Neišsisuks nė vienas – kiekvienam vairuotojui „Bolt“ įveda specialų balą

Naujasis įrankis remiasi automobiliuose įdiegtais išmaniaisiais sprendimais ir vertina tokius naudotojo veiksmus kaip greičio viršijimas, staigus stabdymas, dideliu greičiu atliekami posūkiai ar pernelyg greitas įsibėgėjimas. Vairavimo balą kiekvienas naudotojas gali matyti programėlėje „Bolt“. Įvertinimas atsinaujina po kiekvienos kelionės „Bolt Drive“ automobiliu.
Anot Svajūno Aliukonio, „Bolt Drive“ generalinio vadovo Lietuvoje, ši sistema sukurta taip, kad būtų intuityvi – ji duoda vairuotojams duomenimis pagrįstą įspėjimą, padedantį įsivertinti ir tobulinti savo vairavimo stilių.
„Lietuva per pastaruosius kelerius metus daro kone didžiausią pažangą mažindama žūčių keliuose skaičių ES. Praėjusiais metais mūsų šalyje užfiksuotas mažiausias žūčių keliuose skaičius iš Baltijos šalių, ES mastu taip pat fiksuojame mažesnį žūčių skaičių milijonui gyventojų nei ES vidurkis.
Tikime, kad šį teigiamą pokytį galime dar paspartinti, todėl kaip dalijimosi automobiliais platforma į saugumo užtikrinimą žvelgiame plačiai ir taikome įvairias prevencines priemones – baudas už vairavimą esant neblaiviam ar kitus pažeidimus, edukuojame naudotojus programėlėje, bendradarbiaujame su policija. Tikime, kad naujoji funkcija, kartu su kitomis „Bolt Drive“ naudojamomis priemonėmis, taip pat prisidės prie saugesnės vairavimo kultūros kūrimo Lietuvoje“, – sako S.Aliukonis.
Pirmieji „Bolt Drive“ atliktų testų rezultatai rodo teigiamą įrankio poveikį: tų „Bolt Drive“ naudotojų, kurių vairavimas buvo vertinamas balu, greičio viršijimo atvejų sumažėjo 16 proc., o staigių manevrų – 7 proc.
Saugiai vairuojantys ir aukštą vairavimo balą turintys naudotojai vėliau galės naudotis tam tikromis naudomis programėlėje „Bolt“. Rizikingas „Bolt Drive“ naudotojų elgesys mažins jų vairavimo balą, o šiam įvertinimui nukritus iki tam tikros ribos, naudotojui gali būti laikinai apribota galimybė išsinuomoti kai kuriuos „Bolt Drive“ automobilių parke esančius modelius.