Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoSaugus eismas

Svarbiausioje šalies magistralėje – laikini eismo ribojimai

2025 m. rugsėjo 9 d. 09:28
Lrytas.lt
Rugsėjo 10 d., trečiadienį, magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda numatomi laikini eismo ribojimai. Visi numatyti darbai bus vykdomi kairėje automagistralės pusėje Vilniaus kryptimi, šiuose ruožuose: 121,1–120,8 km, 120,1–119,2 km ir 34,7–34 km, skelbia „Via Lietuva“. 
Daugiau nuotraukų (1)
Teigiama, kad planuojama, kad darbai truks vieną dieną, o kiekviename ruože ribojimai bus taikomi trumpai – po kelias valandas. Vienoje iš dviejų eismo juostų bus laikinai ribojamas eismas, todėl transporto priemonės važiuos viena eismo juosta.
„Atliekamų darbų metu apsauginio kelio atitvaro įgaubta dalis bus dengiama ypač šviesą atspindinčia danga. Tai yra pilotinis projektas Lietuvoje, kuris leis pagerinti kelio atpažįstamumą vingiuose esant prastam matomumui ir užtikrins didesnį eismo saugumą. Šiuos darbus atliks prancūzų bendrovė SOLOSAR SAR, tuo metu kelio aptvėrimo darbus vykdys bendrovė „Gatas“, – teigta įmonės pranešime žiniasklaidai. 
Eismo dalyviai prašomi būti atidūs, sekti kelio ženklus, ypač tose vietose, kuriose dėl darbų bus pakeista eismo tvarka, bei laikytis Kelių eismo taisyklių.
magistralėVia Lietuvaremontas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.