Svarbiausioje šalies magistralėje – laikini eismo ribojimai

Teigiama, kad planuojama, kad darbai truks vieną dieną, o kiekviename ruože ribojimai bus taikomi trumpai – po kelias valandas. Vienoje iš dviejų eismo juostų bus laikinai ribojamas eismas, todėl transporto priemonės važiuos viena eismo juosta.
„Atliekamų darbų metu apsauginio kelio atitvaro įgaubta dalis bus dengiama ypač šviesą atspindinčia danga. Tai yra pilotinis projektas Lietuvoje, kuris leis pagerinti kelio atpažįstamumą vingiuose esant prastam matomumui ir užtikrins didesnį eismo saugumą. Šiuos darbus atliks prancūzų bendrovė SOLOSAR SAR, tuo metu kelio aptvėrimo darbus vykdys bendrovė „Gatas“, – teigta įmonės pranešime žiniasklaidai.
Eismo dalyviai prašomi būti atidūs, sekti kelio ženklus, ypač tose vietose, kuriose dėl darbų bus pakeista eismo tvarka, bei laikytis Kelių eismo taisyklių.