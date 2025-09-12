Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoSaugus eismas

Neįtikėtinas nutikimas Latvijoje: vairuotojas iššoko iš važiuojančio BMW, kuris vos nenutrenkė dviratininko

2025 m. rugsėjo 12 d. 16:56
Lrytas.lt
Dviratininkui Latvijoje kelionė vos nepasibaigė liūdnai. Rugsėjo pradžioje jo vos nepartrenkė be vairuotojo greitkelyje važiavęs BMW automobilis. Teigta, kad jį vairavęs asmuo tiesiog iššoko iš riedančio automobilio. 
Teigta, kad dūmais apsipylęs automobilis buvo visiškai nevaldomas ir priešprieša važiavo link dviratininko, tačiau šiam paskutinę akimirką pavyko išvengti susidūrimo. 
Galiausiai mašina nuslygo į griovį ir atsitrenkė į medį.
Iš BMW jau anksčiau iššokęs vairuotojas pėsčiomis pats atbėgo į avarijos vietą. 
„Automobilis ką tik buvo iš serviso. Pažiūrėkite, ką jie padarė!“ – rusų kalba jis aiškino dviratininkui. 
Kaip svarstyta delfi.lv, tikėtina, kad 2016 m. BMW 218d Gran Tourer dyzelinis variklis, kurio rida buvo 115 000 kilometrų, paprasčiausiai užsidegė, o tokioje situacijoje sustabdyti automobilį labai sudėtinga.
Jei toks gedimas atsiranda važiuojant, paprasčiausia, ką galima padaryti, tai perjungti automobilio pavarų dėžę į neutralią padėtį ir tada bandyti stabdyti automobilį. Kai automobilis sustoja, jis tiesiog toliau veiks, todėl visada būtina saugiai pasitraukti į šoną.
Visgi šioje situacijoje BMW vairuotojas elgėsi itin neatsakingai, nes iššoko iš kelyje dar riedančios mašinos. 
Taip jis jai leido nekontroliuojamai riedėti ir sukelti pavojų kitiems eismo dalyviams.
