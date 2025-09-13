Gyventojas nustėro pamatęs pernakt pastatytą naują kelio ženklą: pasisekė, kad negavo baudos

Prieš statydami ženklą neįspėjo
„Ten buvo keturios automobilių stovėjimo vietos, kurių, pastačius ribojantį ženklą, neliko. Ten tikrai telpa keturi automobiliai – dvi vietos prie stulpo ir dar dvi – prie geltono stulpo. O kad nepravažiuodavo komunalininkai, irgi netiesa – dešimt metų laisvai pravažiuodavo, nusiskundimų niekada nebuvom girdėję.
Saugaus eismo komisijai skundėsi juk ne komunalininkai. Pareiškimą buvo parašiusios Turgaus akligatvio privačių namų savininkės. O Saugaus eismo komisija, gavusi prašymą, nei įsigilino į faktus, nei Laisvės gatvėje gyvenančių gyventojų paklausė, tiesiog nuėjo paprasčiausiu keliu – pastatė automobilių stovėjimą draudžiantį ženklą“, – piktinosi Artūras.
Kretingiškiui apmaudu ir pikta, kad, prieš pastatant ženklą, aplinkinių namų gyventojų niekas neįspėjo, nebuvo jokios komunikacijos ir informacijos.
„Šalia tos tvoros visuomet statydavau savo automobilį, būna, grįžti vėlai, randi ten vietą, pastatai ir eini namo nesidairydamas. Atsikeliu vieną rytą – ogi mano automobilis po ženklu stovi. Gerai, kad baudos tąryt negavau“, – kalbėjo Artūras, nustebintas tokio netikėtumo, kuomet nebuvo pasitarta nė su vienu Laisvės gatvės pirmo ir trečio namo gyventoju, kurie ten statosi savo transporto priemones.
Pasak kretingiškio, jie yra kreipęsi ir į Kretingos miesto seniūniją, kur buvo pasiūlyta automobilius laikyti netoliese esančioje aikštelėje. Bet, anot, pašnekovo, ta aikštelė vakarais jau būna sausakimša.
„Labai pikta, kad Kretingos savivaldybė daro, ką nori, nepasitarusi su aplinkiniais gyventojais. Be jokio gyventojų susirinkimo, be jokios informacijos, remdamasi vienu skundu – ėmė padarė, ženklą pastatė, atimdama keturias automobilių stovėjimo vietas“, – daugumos Laisvės gatvės 1-o ir 3-o namų vairuojančių gyventojų poziciją išsakė Artūras.
Situacija buvo įvertinta visapusiškai
„Eismo saugumo komisija buvo gavusi gyventojų prašymą dėl automobilių statymo šalia tvoros. Eismo saugumo komisija iš karto sprendimo nepriėmė, jis buvo atidėtas ir policijos paprašyta įvertinti situaciją.
Kęstučio gatvėje, tolėliau, iš karto už tų dviejų namų, yra galimybė automobilius statyti gatvėje, bet visi nori privažiuoti kuo arčiau durų. Eismo saugumo komisijai buvo pateikti faktai, pridėtos sulaužytos tvoros nuotraukos, taip pat nusiskundimai dėl neišvežamų šiukšlių, mat dėl stovinčių automobilių nepravažiuoja komunalininkų transportas. Taip pat dėl šios situacijos buvo kreiptasi ir į Savivaldybės įmonę „Kretingos komunalininkas“.
Pagal taisykles, keturių automobilių ten pastatyti neįmanoma, nes ten, kur yra posūkis į Turgaus akligatvį, turi būti palikti 6 metrai neužstatyti, o pastačius automobilius – su didesne transporto priemone ten tampa sudėtinga įvažiuoti.
Taip pat sudėtinga ir komunalininkams išvežti šiukšles. Saugaus eismo komisija, atsižvelgusi į visus šiuos niuansus, toje vietoje nusprendė pastatyti automobilių stovėjimą draudžiantį ženklą.
Net jei vairuotojai savo transporto priemones būtų statę pagal visas galiojančias taisykles – ten tilptų vos pora automobilių, tad visas triukšmas – tik dėl dviejų automobilių stovėjimo vietų“, – šią situaciją komentavusi Kretingos miesto seniūnijos seniūnė Gintarė Liobikienė patvirtino, kad seniūnija sulaukė ne vieno vairuotojo, gyvenančio Laisvės gatvėje, pasipiktinimo.
Anot G.Liobikienės – išeitis, kur statyti automobilius gyvenantiesiems Laisvės gatvės 1-ame ir 3-iame daugiabučiuose namuose, tikrai yra. Tai – ir plati Kęstučio gatvė, kurioje neribojamas automobilių stovėjimas, ir tolėliau esanti aikštelė.
„Joks automobilis tos tvoros neišvertė. Iš pradžių ten buvo augalų gyvatvorė, augo krūmai. Ir tų krūmų išversti tikrai niekas negalėjo. Pirmą sykį girdžiu, kad tvora išversta buvo, statausi automobilį kasdien, nebuvau pastebėjęs, kad būtų kas nors pažeista.
Dabar viena gyventojų yra įsirengusi visiškai naują tvorą, o kol ją statė – ten viskas buvo raunama ir verčiama. Gyvatvorę ardė ekskavatorius, tad jis galėjo tą tvorą ir pažeisti. Neatmetu galimybės, kad tos nuotraukos ir buvo padarytos būtent statant naują tvorą, kuomet vyko senosios tvoros griovimo ir gyvatvorės rovimo darbai“, – pirmą sykį išgirdęs apie nugriautos tvoros nuotraukas apmaudą liejo kretingiškis Artūras.
Vieta šalia tvoros – ne automobilių aikštelė
„Vieta šalia tvoros – nėra automobilių aikštelė. Man buvo išversta tvora, turėjau naują tvorą pasistatyti, o žalos niekas neatlygino. Netoliese juk yra aikštelė, priešais, kitoje pusėje taip pat automobilius statyti galima. Kol nebuvo draudžiamųjų ženklų, nuolat turėjau bėdų dėl šiukšlių išvežimo – komunalininkų transportas per sustatytus automobilius neįsukdavo.
Išveždavau šiukšlių konteinerį už tvoros, tad vairuotojai, neradę vietos, atgal į kiemą įstumdavo. Kiekvieną antradienį tekdavo skambinti komunalininkams, prašyti, kad atvažiuotų. Reikėjo greitosios medicinos pagalbos, iškilo sveikatos problemų – greitoji privažiuoti negalėjo, kaip žmogų per automobilius su neštuvais išnešti?“ – skundėsi Turgaus akligatvio vieno namų gyventoja.
„Negi tai mūsų problema, kad Laisvės gatvės gyventojai neturi kur automobilių statyti? Per tas pristatytas mašinas neįmanoma būdavo šiukšlių išvežti, kaskart reikėdavo skambinti komunalininkams. O jau šeštadienį, turgaus dieną, tai čia tiesiog tragedija būdavo, ypač pavasarį, kai žmonės perka augalus, medelius“, – antrino dar viena Turgaus akligatvyje sutikta moteris.
Eismo saugumo komisijos pirmininko Antano Kalniaus komentaras:
„Jei būtų pateiktas gyventojų prašymas pašalinti draudžiamus ženklus, Kretingos rajono savivaldybės Eismo saugumo komisija jį svarstytų. Dėl automobilių statymą draudžiančio ženklo Laisvės g. / Turgaus akl., prie nuosavų namų tvoros, komisija buvo nuvykusi į vietą, buvo kalbėtasi su SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktoriumi, kuris patvirtino, kad gyventojams automobilius pastačius prie tvoros, komunalininkams privažiuoti būdavo sudėtinga tiek vasarą, dar sudėtingiau – žiemą.
Sprendimas dėl automobilių stovėjimą draudžiančio ženklo buvo priimtas atsižvelgus į visumą.
Tai vieša vieta, o ne privati, nuosava valda. Eismo saugumo komisiją sudaro policijos komisariato, autobusų parko, seniūnijų atstovai. Tai kompetencijų, įžvalgų ir savo nuomonę turintys žmonės, kurie išmano savo darbą. O jei dėl kiekvieno pastatyto ženklo ar priimamo sprendimo tektų dar papildomai diskutuoti su aplinkiniais gyventojais – užsivestų gana ilgas biurokratinis mechanizmas, kas užvilkintų bet kurį procesą.“