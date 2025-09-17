Po G. Nausėdos kelionės dviračiu į darbą – internautų pastabos: pažeidė kelių eismo taisykles?

Internautu kritika pasipylė po prezidento pasidalytu vaizdo įrašu socialiniame tinkle „Facebook“. Ten buvo įkelta nufilmuota šalies vadovo kelionė nuo namų iki prezidentūros.
Akyliausi pastebėjo, kad prezidentas galėjo pažeisti kelių eismo taisykles.
„Ar galima važinėti be šviesą atspindinčios liemenės, be atšvaitų ant dviračio ir be šviesų? Ypatingai tokiu oru, kai matomumas suprastėjęs“, – klausė komentatorius.
„Turi dviračio priekyje degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas“, – sakė kitas.
Taip pat pastebėta, kad prezidentas važiuodamas per perėją nenulipa nuo dviračio, nors turėtų jį tiesiog persivežti.
Bendrai skelbta, kad praėjusiais metais Nacionalinis judumo iššūkis sulaukė įkvepiančio aktyvumo – 103 tūkst. dalyvių ir net 45 mlrd. nueitų žingsnių, prilygstančių 900 kelionių aplink Žemę.
„Tai rodo, kad judumas tampa neatsiejama mūsų kasdienybės dalimi“, – teigė G.Nausėda.
