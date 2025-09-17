Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po G. Nausėdos kelionės dviračiu į darbą – internautų pastabos: pažeidė kelių eismo taisykles?

2025 m. rugsėjo 17 d. 18:47
Lrytas.lt
Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda į Prezidentūrą vyko visai ne automobiliu. Davęs startą Judumo savaitei, į darbą šis atmynė dviračiu, tačiau akyliausiems stebėtojams pro akis nepaslydo kelios detalės, kurios gali būti susijusios su kelių eismo taisyklių pažeidimu. 
Internautu kritika pasipylė po prezidento pasidalytu vaizdo įrašu socialiniame tinkle „Facebook“. Ten buvo įkelta nufilmuota šalies vadovo kelionė nuo namų iki prezidentūros. 
Akyliausi pastebėjo, kad prezidentas galėjo pažeisti kelių eismo taisykles. 
„Ar galima važinėti be šviesą atspindinčios liemenės, be atšvaitų ant dviračio ir be šviesų? Ypatingai tokiu oru, kai matomumas suprastėjęs“, – klausė komentatorius.
„Turi dviračio priekyje degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas“, – sakė kitas. 
Taip pat pastebėta, kad prezidentas važiuodamas per perėją nenulipa nuo dviračio, nors turėtų jį tiesiog persivežti.
Bendrai skelbta, kad praėjusiais metais Nacionalinis judumo iššūkis sulaukė įkvepiančio aktyvumo – 103 tūkst. dalyvių ir net 45 mlrd. nueitų žingsnių, prilygstančių 900 kelionių aplink Žemę. 
„Tai rodo, kad judumas tampa neatsiejama mūsų kasdienybės dalimi“, – teigė G.Nausėda.
