Vieną parą į Neringą įvažiavimas bus nemokamas

Tai graži tradicija, simboliškai primenanti, kad turizmas – tai atvirumas, svetingumas ir galimybė drauge atrasti išskirtinę Kuršių nerijos gamtą bei kultūrą, teigiama Neringos savivaldybės pranešime žiniasklaidai.
„Neringa – tai vieta, kur gamta ir žmogus gyvena ypatingoje darnoje. Kviečiu artėjantį savaitgalį dėmesį skirti sau ir artimiesiems, įkvėpimo semiantis būtent Neringoje. Šis laikas mūsų krašte išskirtinis – gausybė migruojančių paukščių, rudens spalvų žaismas ir sporto galimybės, leidžiančios atrasti balansą tarp aktyvumo ir ramybės“, – sako Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Pasaulinė turizmo diena, rugsėjo 27-oji, bus gausi renginiais – didžioji dalis jų, skirti laisvalaikį leisti aktyviai.