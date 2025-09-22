Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vieną parą į Neringą įvažiavimas bus nemokamas

2025 m. rugsėjo 22 d. 15:06
​Pasaulinės turizmo dienos proga Neringa atvers savo duris dar plačiau – nuo rugsėjo 26 d. 12 val. iki rugsėjo 27 d. 12 val. įvažiavimas lengvaisiais automobiliais bus nemokamas.
Tai graži tradicija, simboliškai primenanti, kad turizmas – tai atvirumas, svetingumas ir galimybė drauge atrasti išskirtinę Kuršių nerijos gamtą bei kultūrą, teigiama Neringos savivaldybės pranešime žiniasklaidai.
„Neringa – tai vieta, kur gamta ir žmogus gyvena ypatingoje darnoje. Kviečiu artėjantį savaitgalį dėmesį skirti sau ir artimiesiems, įkvėpimo semiantis būtent Neringoje. Šis laikas mūsų krašte išskirtinis – gausybė migruojančių paukščių, rudens spalvų žaismas ir sporto galimybės, leidžiančios atrasti balansą tarp aktyvumo ir ramybės“, – sako Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Pasaulinė turizmo diena, rugsėjo 27-oji, bus gausi renginiais – didžioji dalis jų, skirti laisvalaikį leisti aktyviai.
