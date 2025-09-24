Incidentas ant Lampėdžių tilto: spėjama, kad į aplinką išsiliejo apie 300 litrų dyzelino

„Pasidomėkit, kaip gerai sutvarkė Lampėdžių tiltą, kad pakilus deformacinė siūlė pramušė fūrai baką ir dabar bėga dyzelinas į Nemuną. Dirbo visos tarnybos, gamtosauga, policija, gaisrinės“, – trečiadienį 13.12 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
Kaip portalą informavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė, trečiadienį 10.36 val. buvo gautas pranešimas, kad Lampėdžių tilto konstrukcija pradūrė vilkiko degalų baką.
„Iš degalų bako liejosi dyzelinas. Ugniagesiams vilkiko vairuotojas, kalbantis ne lietuvių kalba, paaiškino, kad važiuojant per remontuojamą tilto dalį, konstrukcija kliudė degalų baką ir jį pažeidė“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ trečiadienį teigė Dž. Vaitkevičienė.
Spėjama, kad iš degalų bako į aplinką išsiliejo apie 300 litrų dyzelino.
„Ugniagesiai likusius degalus – 180 litrų – iš degalų bako išpumpavo į plastikines talpyklas, degalų baką užsandarino, kad neištekėtų daugiau dyzelino“, – sakė ugniagesių atstovė.
Vėliau įvykio vietos valymą pradėjo „Kelių priežiūros“ darbuotojai. Duomenų, ar degalai galėjo nutekėti į Nemuną, ugniagesių atstovė neturėjo.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ dėl incidento kreipėsi į „Kelių priežiūrą“ ir Aplinkos apsaugos departamento atstovus, gavę informacijos, publikaciją papildysime.
Skubus įspėjimas
Apie 14.07 val. kauniečių telefonus pasiekė ir skubus nepaprastasis įsėjimas, tačiau jame neužsimename apie įvykusį incidentą.
„Policijos departamentas informuoja: iki rugsėjo 26 d. (penktadienio) Kaune, Vakariniame aplinkkelyje ties Č. Radzinausko tiltu dėl remonto darbų ribojamas eismas. prašome rinktis kitą važiavimo kryptį“.
Taiso ne pirmą kartą
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad pirmadienį, rugsėjo 22 dieną, kelininkai vėl grįžo tvarkyti Česlovo Radzinausko tilto (Lampėdžių tilto).
„Via Lietuva“ teigė, kad trečiadienį iki 6 val. ryto bus baigti pirmojo etapo deformacinio pjūvio darbai Česlovo Radzinausko tilte.
Teigta, kad antrojo etapo darbai – pirmosios eismo juostos remontas – bus pradėti sekmadienį ryte, 7 val., ir planuojami baigti antradienį.
Apie tai, jog sulūžo tilto metalinis profilinis deformacinis pjūvis, buvo pranešta ir rugpjūčio 4 dieną.
Viena tilto pusė buvo sutvarkyta rugpjūčio 8 d. Apie tai, kad visi remonto darbai baigti buvo pranešta rugpjūčio 20 dieną.
