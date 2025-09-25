Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Atnaujinami tilto per Nevėžį Kėdainiuose rekonstravimo darbai

2025 m. rugsėjo 25 d. 15:56
„Via Lietuva“ praneša, kad ketvirtadienį yra atnaujinami tilto per Nevėžį Kėdainiuose rekonstravimo darbai. Dedamos visos pastangos, kad darbai būtų baigti per trumpiausią įmanomą laiką, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
„Primename, kad valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai 44,3 km esančio tilto rekonstravimas buvo kurį laiką sustojęs, kai vykdant darbus buvo nustatyti turėklinio borto montavimo mazgų neatitikimai, kurie, jų nepašalinus, būtų turėję įtakos saugiam pėsčiųjų ir vairuotojų eismui.
Bendrovės prioritetas – kokybiškai atlikti darbai, po kurių eismas vyktų patogiai ir saugiai, todėl nustačius neatitikimus, nutarta stabdyti darbus ir ieškoti sprendimų. Vertinant situaciją, buvo atlikti tilto apkrovimo bandymai, pagal jų rezultatus parengti projektiniai patikslinimai ir atliktas ekspertinis jų vertinimas“, – skelbta pranešime. 
Rekonstruojant tiltą, bus įrengta nauja perdanga, rekonstruotos kraštinės ir tarpinės atramos, įrengta vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, įrengti atitvarai, turėklai ir apšvietimas.
Tilto per Nevėžį rekonstravimo darbus vykdo UAB „Kauno keliai“.
