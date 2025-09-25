Griežtina atsakomybę už ne vietoje išmestas padangas: lauks dar didesnė bauda

Ketvirtadienį už tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas balsavo 94 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, 1 parlamentaras susilaikė.
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, socialdemokratas Linas Jonauskas tikisi, kad tokios griežtos sankcijos už aplinkos teršimą padangomis turėtų sumažinti šių į gamtą išmetamų atliekų kiekius.
„Iki šiol pažeidėjas už išmestą padangą galėjo atsipirkti įspėjimu arba nedidele bauda, kuri yra tokia pati, kaip už išmestą nuorūką. Tai tikrai neatgraso šiukšlintojų nuo pakartotinio gamtos teršimo. Už išmestą į pakelę, paežerę, pamiškę ar dar kur nors gamtoje paliktą padangą, įsigaliojus naujoms ANK nuostatoms, reikės smarkiai paploninti piniginę. Pavyzdžiui, 4 išmestos į aplinką padangos teršėjui gali „kainuoti“ ir porą tūkstančių eurų. Manau, dažnas dabar tikrai pasvarstys, gal geriau nemokamai padangas palikti autoservise negu rizikuoti mokėti solidžią baudą“, – Eltai sakė kodekso pataisų iniciatorius L. Jonauskas.
Pasak jo, yra daugybė vietų, kuriose padangas galima palikti legaliai ir visiškai nemokamai.
Jo duomenimis, Lietuvoje kasmet surenkama apie 24–30 tūkst. tonų padangų, bet iš jų 2–3 tūkst. tonų yra nelegaliai išmetamos ir patenka į aplinką.
Griežtesnė atsakomybė už padangų atliekų išmetimą įsigalios nuo 2026 metų sausio 1 dienos.