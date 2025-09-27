Kraupi tragedija: „Tesla“ vairuotojas ir du vaikai sudegė gyvi – gelbėtojai negalėjo atidaryti elektroninių durų

Šis skaudus eismo įvykis įvyko rugsėjo 7 d. Užsiliepsnojusiame automobilyje žuvo 43 metų vyras ir du su juo važiavę vaikai, praneša leidinys „New York Post“ cituodamas Vokietijos naujienų agentūras. Avarija įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV valdžios institucijos išreiškė susirūpinimą dėl galimai neveikiančių „Tesla“ durų rankenėlių.
Policija pranešė, kad trečiam vaikui, pavyko išlipti ir jis sraigtasparniu buvo nugabentas į ligoninę.
Romanas Jedrzejewskis, vadovaujantis dažymo dirbtuvėms priešais avarijos vietą, teigė, kad nubėgo padėti, bet negalėjo išgelbėti viduje buvusių žmonių.
„Aš tiesiog paėmiau gesintuvą ir nubėgau. Bet... Tai nepadėjo“, – šluostydamasis ašaras vietiniam naujienų portalui „Ruhr News“ kalbėjo jis.
„Norėjau išgelbėti žmones, – sakė jis. – Bandžiau atidaryti automobilį, bet ir tai nepadėjo. Jis jau buvo labai karštas nuo gaisro, bet dešinė automobilio pusė dar buvo beveik nepažeista.“
„Tesla“ automobiliuose yra elektroninės durys, kurios atidaromos paspaudus mygtuką, o ne traukiant rankenas. Tačiau avarijos metu automobilio maitinimas galėjo būti nutrūkęs, todėl durų atidarymo sistema nesuveikė.
„Tesla“ automobiliuose yra rankiniai durų atrakinimo įtaisai, tačiau vaikai, tikėtina, jų pasiekti ar valdyti negalėjo.
Vokietijos automobilių asociacija „Allgemeiner Deutscher Automobil-Club“ 2024 m. balandį perspėjo vairuotojus, kad tokios durų rankenos gali kelti saugumo problemų.
Praėjusią savaitę Nacionalinė greitkelių eismo saugumo administracija pranešė pradėjusi tyrimą dėl maždaug 174 000 „Tesla Model Y“ automobilių (gaminamų nuo 2021 metų). Gauta pranešimų, kad elektroninės durų rankenos gali veikti netinkamai.
Kanados televizija CBC pernai pranešė, kad keturi draugai žuvo, kai negalėjo atidaryti „Tesla“ automobilio durelių. Po stipraus smūgio automobilis užsidegė Toronto centre.
Tesla automobilisavarijaGaisras
