Svarbu kiekvienam vairuotojui: neignoruokite stabdžių patikros – sutaupysite ir sveikatą, ir pinigų

Pasiruošimas saugesnei kelionei
Karšti vasaros mėnesiai gali pastebimai paveikti automobilio techninį stovį. Aukšta temperatūra ir intensyvios kelionės greičiau dėvi stabdžių trinkeles bei padangas, keičia jų savybes. Įkaitęs asfaltas didina padangų slėgį, todėl rudenį tos pačios padangos gali prarasti sukibimą su šlapiais ar lapais padengtais keliais.
Tokiose sąlygose svarbiausią vaidmenį atlieka patikimi stabdžiai. „Textar“ siūlo pažangias stabdymo sistemas, pagamintas iš patentuotų medžiagų – vienoje trinkelėje gali būti net iki 43 skirtingų žaliavų. Visi komponentai testuojami kartu su diskais ir trinkelėmis, kad užtikrintų maksimalų saugumą realiomis vairavimo sąlygomis.
Patarimas vairuotojams: kas sezoną patikrinkite stabdžių trinkelių būklę – įsitikinkite, kad jos nėra pernelyg susidėvėjusios arba pažeistos. Laiku pakeistos trinkelės ne tik užtikrina efektyvų stabdymą, bet ir prailgina stabdžių sistemos tarnavimo laiką, sumažina riziką netikėtoms situacijoms kelyje.
Kaip elgtis netikėtose situacijose
Rudens sezonu keliuose padaugėja netikėtų pavojų – į gatvę išbėgusių vaikų, dviratininkų ar kelią kirtusių gyvūnų. Tokiais atvejais vairuotojo reakcija ir automobilio techninė būklė tampa gyvybiškai svarbūs veiksniai.
Svarbiausia taisyklė nesikeičia: kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis stabdymo kelias. Važiuojant 80 km/h jis bus beveik dvigubai ilgesnis nei 50 km/h, o šlapia ar apledėjusi danga šį atstumą dar labiau padidina.
Siekiant užtikrinti maksimalų patikimumą, „Textar“ stabdžių trinkelės kuriamos taip, kad efektyviai veiktų įvairiomis oro sąlygomis. Naujosios serijos išbandomos daugiau nei 2 tūkst. valandų dinamometrinių testų ir 300 tūkst. km realaus eismo simuliacijų, kurių priežiūrą vykdo 300 inžinierių komanda. Tai suteikia vairuotojams pasitikėjimo, kad automobilis sustos laiku – bet kur ir bet kada.
Patarimas vairuotojams: laikykitės saugaus atstumo, kuris turėtų būti ne mažiau kaip 2 sekundžių atstumu nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Šlapiame ar slidžiame kelyje šis atstumas turėtų būti padidintas bent iki 4 sekundžių. Be to, atkreipkite dėmesį į stabdžių sistemos būklę – patikimos trinkelės ir diskai leidžia tiksliai valdyti automobilį net staiga stabdant.
Maža investicija – didžiulė grąža
Reguliari automobilio techninė patikra ir kokybiškos stabdžių dalys yra ilgalaikė investicija ne tik į saugumą, bet ir į mažesnes išlaidas ateityje. Patvarios trinkelės efektyviai sušvelnina trintį ir šilumos poveikį stabdžių diskams, todėl jie mažiau dėvisi, išlaiko tikslų sukibimą ir padeda išvengti brangių disko ar stabdžių sistemos remonto darbų.
„Investicija į kokybišką stabdžių sistemą ne tik pagerina automobilio našumą, bet ir suteikia tikrą saugumo jausmą tiek vairuotojui, tiek keleiviams. Nedidelės išlaidos šiandien gali padėti išvengti kur kas didesnių remonto sąnaudų ateityje“, – teigia J. Krężelok.
Patarimas vairuotojams: keitimo intervalai priklauso nuo vairavimo sąlygų. Įprastai rekomenduojama keisti trinkeles po 40–80 tūkst. km, tačiau mieste ar vairuojant sportinį automobile jos susidėvi greičiau.
kelionėstabdžiaistabdžių gedimas
Rodyti daugiau žymių