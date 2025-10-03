Lrytas Premium prenumerata tik
Kauno Rotušės aikštėje uždaromas eismas: pranešė, kiek laiko truks ribojimas

2025 m. spalio 3 d. 11:42
Kalėdų miesteliui ir pagrindinei miesto eglei sugrįžtant į Kauno senamiestį, nuo pirmadienio daugiau kaip mėnesiui uždaroma rekonstruojama Rotušės aikštė. Eismo pokyčiai palies tik transporto priemones – rangovai pėstiesiems užtikrins susisiekimą pakraščiuose. Lygiagrečiai vietos gyventojams laikinai keisis atliekų konteinerių vietos. Sprendimas reikalingas siekiant darbus užbaigti greičiau nei planuota, skelbiama pranešime žiniasklaidai. 
„Visų prašome dar trupučio kantrybės. Laikinai užverti Rotušės aikštę būtina tam, kad greičiau ir netrukdomai paklotume naujas, patogias dangas. Didžiąją dalį darbų planuojame užbaigti iki pasiruošimo starto Kalėdoms – lapkričio vidurio. Grąžindami šventę į Senamiesčio širdį norime atsidėkoti vietos kavinėms ir įstaigoms, kantriai laukusioms rekonstrukcijos pabaigos“, – sako Kauno savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Kol Rotušės aikštėje vyks intensyvūs grindinio klojimo darbai, rangovai pakraščiuose užtikrins susisiekimą pėstiesiems.
Laikinai eismo tvarka keisis tik transporto priemonėms. Vairuotojus pasitiks akligatvį nurodantys kelio ženklai: A. Jakšto, M. Valančiaus, Aleksoto ir Muitinės gatvėse.
Netoli Nemuno besiribojančioje Senamiesčio teritorijoje įvažiavimas numatytas per Jėzuitų skersgatvį, o išvažiavimas – Prieplaukos krantine.
Rotušės aikštėje užbaigus pagrindinius darbus, lapkričio viduryje planuojama atverti Muitinės ir Aleksoto gatvių sankirtą.
Vykstant rekonstrukcijai lygiagrečiai prieigose laikinai keisis ir atliekų konteinerių vietos. Tai ypač aktualu gyventojams.
Šiukšliavežėms negalint privažiuoti prie įprastinių atliekų konteinerių aikštelių, jos laikinai perkeliamos į artimiausias privažiuojamas vietas:
Iš Rotušės a. 9, 11, 13 – į Muitinės g. 1
Iš Rotušės a.14a, 27, 12, 17, 19, 23 – į A. Jakšto g./Rotušės a. (kampas)
„Kauno švaros“ darbuotojai prašo vietos gyventojų atkreipti dėmesį į pokyčius ir atliekas mesti tik į atliekų konteinerius, nepaliekant jų atvirose vietose. Apie tai, kada šiukšliavežės vėl galės privažiuoti prie įprastinių atliekų aikštelių, gyventojai bus informuoti atskiru pranešimu.
Kilus klausimų dėl naujos atliekų išvežimo tvarkos, prašome kreiptis telefono numeriais:
Dėl mišrių komunalinių atliekų: +370 698 24 341
Dėl pakuočių atliekų: +370 677 12 615
