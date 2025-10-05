Latvijoje – tragiškai pasibaigęs susidūrimas su traukiniu: pasiglemžė dvi gyvybes, aukos – dar visai jaunos

Remdamasis „Sadursme.lv“ skelbiama informacija, naujienų portalas nurodo, kad avarija įvyko merginoms nuomotu motoroleriu kertant geležinkelio bėgius. Tuomet jas partrenkė traukinys.
Tragiškas įvykis nutiko trečiadienį, spalio 1 d.
Iš socialiniame tinkle „Facebook“ patalpinto vaizdo įrašo matyti, kad įvykio vietoje susirinko gausios tarnybų pajėgos.
Netoli geležinkelio bėgių mėtėsi suniokotas motoroleris.
Tiesa, įraše, kuris socialiniame tinkle paskelbtas avarijos dieną, „Sadursme.lv“ nurodė, kad viena mergina žuvo įvykio vietoje, o kita buvo nugabenta į ligoninę. Tačiau spalio 1 d. vakarą „Delfi.lv“ pranešė, kad avarijos metu žuvo abi merginos.