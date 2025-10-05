Lrytas Premium prenumerata tik
Latvijoje – tragiškai pasibaigęs susidūrimas su traukiniu: pasiglemžė dvi gyvybes, aukos – dar visai jaunos

2025 m. spalio 5 d. 16:57
Rygoje, netoli Imantos stoties, įvykusi avarija pasiglemžė dviejų nepilnamečių merginų gyvybes, skelbia „Delfi.lv“.
Remdamasis „Sadursme.lv“ skelbiama informacija, naujienų portalas nurodo, kad avarija įvyko merginoms nuomotu motoroleriu kertant geležinkelio bėgius. Tuomet jas partrenkė traukinys.
Tragiškas įvykis nutiko trečiadienį, spalio 1 d.
Iš socialiniame tinkle „Facebook“ patalpinto vaizdo įrašo matyti, kad įvykio vietoje susirinko gausios tarnybų pajėgos.
Netoli geležinkelio bėgių mėtėsi suniokotas motoroleris.
Tiesa, įraše, kuris socialiniame tinkle paskelbtas avarijos dieną, „Sadursme.lv“ nurodė, kad viena mergina žuvo įvykio vietoje, o kita buvo nugabenta į ligoninę. Tačiau spalio 1 d. vakarą „Delfi.lv“ pranešė, kad avarijos metu žuvo abi merginos.
