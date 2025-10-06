Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoSaugus eismas

Baigti tilto per Šunijos upę rekonstrukcijos darbai, kainavę 3 mln. eurų

2025 m. spalio 6 d. 13:35
Tauragės rajone, kelio Mažeikiai–Tauragė atkarpoje, baigta tilto per Šunijos upę rekonstrukcija, pirmadienį pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot jos, tilto rekonstrukcija buvo būtina dėl itin prastos jo būklės.
„Anksčiau šiuo tiltu eismas buvo ribojamas dėl saugumo. (...) Siekiant užtikrinti patikimą infrastruktūrą, buvo atlikta kapitalinė rekonstrukcija: sutvirtintos atramos, įrengta nauja tilto perdanga, kelkraščiai, nutiestas šalitiltis, skirtas pėstiesiems ir dviratininkams bei pritaikytas ir žmonėms su negalia“, – pranešime nurodė bendrovė.
Atlikus pagrindinius darbus, eismas jau vyksta be šviesoforų reguliavimo. Vis dėlto, kol bus pilnai perduota statybvietė, išliks greičio apribojimas iki 70 km/val. ir kelkraščiuose pastatytos gairės.
Tilto rekonstrukcijos darbai atsiėjo apie 3 mln. eurų (su PVM).
tiltasVia Lietuva

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.