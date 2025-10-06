Baigti tilto per Šunijos upę rekonstrukcijos darbai, kainavę 3 mln. eurų

Anot jos, tilto rekonstrukcija buvo būtina dėl itin prastos jo būklės.
„Anksčiau šiuo tiltu eismas buvo ribojamas dėl saugumo. (...) Siekiant užtikrinti patikimą infrastruktūrą, buvo atlikta kapitalinė rekonstrukcija: sutvirtintos atramos, įrengta nauja tilto perdanga, kelkraščiai, nutiestas šalitiltis, skirtas pėstiesiems ir dviratininkams bei pritaikytas ir žmonėms su negalia“, – pranešime nurodė bendrovė.
Atlikus pagrindinius darbus, eismas jau vyksta be šviesoforų reguliavimo. Vis dėlto, kol bus pilnai perduota statybvietė, išliks greičio apribojimas iki 70 km/val. ir kelkraščiuose pastatytos gairės.
Tilto rekonstrukcijos darbai atsiėjo apie 3 mln. eurų (su PVM).