Klaipėda keičia planus: jau buvo susiruošę demonuoti tiltą per Dangę, bet persigalvojo

Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai „Vakarų ekspresui“ patvirtino, kad toks sprendimas buvo priimtas, atsižvelgus į miesto gyventojų poreikius.
„Šio projekto rangovai nuvyko į vietą, įvertino tilto konstrukcijos būklę, būsimas oro sąlygas ir pranešė – „Bendrystės“ tiltas dar gali džiuginti klaipėdiečius ir toliau! Prie tilto įrengtų skaitiklių duomenimis, juo jau pasinaudojo daugiau nei 363 tūkstančiai žmonių!“, – skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės pranešime.
Pėsčiųjų tiltas yra 36 metrų ilgio ir 2,57 m pločio, sveria apie 10 tonų. Jį suprojektavo klaipėdiečių bendrovė „Scaffolding solutions“.
Pasak šios įmonės vadovo Mariaus Jankevičiaus, tiltu vienu metu gali praeiti iki 100 žmonių.
Po Klaipėdos miesto savivaldybės paskelbimo apie pratęsiamą tilto laikotarpį, socialiniuose tinkluose pasipylė teigiamų komentarų pliūpsnis.
„Puikus, labai sveikintinas sprendimas! Statistika: nuo pėsčiųjų tilto įrengimo praėjo 6 mėnesiai, arba 180 dienų. Tuomet 363 000 dalinam iš 180 ir vidutiniškai turim 2016 žmonių per dieną. Puikus rodiklis. Kiek dar neatskleistų galimybių turi Klaipėda!? Italų dienos....., ką tik „Oktoberfest“, renginys po renginio, formuojasi naujos tradicijos. Iš tiesų man gera gyventi Klaipėdoje!“, – rašė Anatolijus Šiliauskas.
Jam antrino Gediminas Kontrimas: „Gerai, kad įsiklausoma į žmonių norus“.
Marija Gazim: „Labai geras tiltas, visada juo einu, kai einu namo po darbo! Puikus sprendimas!“
Karolis Abarius: „Labai gerai tas tiltelis, belekaip sutaupo laiko ir, manau, daug daugiau dabar žmonės išeina pasivaikščioti, nes labai patogu, nei vaikščioti didelį ratą aplink nebereikia“.
Panašių teigiamų atsiliepimų socialiniuose tinkluose – daugybė.