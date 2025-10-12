Ruduo grąžino vairuotojus į realybę: 8 patarimai, kurie padės išvengti skaudžių nelaimių

Ekspertai teigia, kad įtakos šiam augimui turėjo pasikeitusios eismo sąlygos ir rudens sezono ypatybės, bei primena, ką šiuo metų laiku svarbu žinoti vairuotojams.
„Vertinant naujausius duomenis, didesnis ar mažesnis gyventojų automobilių žalų augimas buvo fiksuotas kiekvieną šių metų rugsėjo savaitę, lyginant su praėjusia savaite. Tai reiškia, kad kiekvieną rugsėjo savaitę šalies vairuotojai sukėlė vis daugiau eismo įvykių ir avarijų, dėl kurių kyla prievolė atlyginti žalą kitiems vairuotojams, pėstiesiems ar gatvių ir kelių infrastruktūrai“, − sako „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovas Giedrius Petrikas.
Remiantis bendrovės duomenimis, praėjusią savaitę buvo gauti 565 žalų kreipiniai dėl nuostolių, padarytų eismo įvykių metu. Palyginimui, pirmąją šių metų rugsėjo savaitę šios rūšies kreipinių skaičius siekė mažiau, kiek virš 530. O lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, žalų augimas siekia apie 15 proc.
Pasak eksperto, ieškant priežasčių avaringumo augimui galima perfrazuoti sparnuotą posakį, jog šiemet rugsėjis ir vėl atėjo netikėtai. Nors ilgesnę vairavimo patirtį turintys vairuotojai žino, ko tikėtis pasibaigus vasarai ir prasidėjus naujiems mokslo metams, visgi eismas funkcionuoja kaip bendra sistema, kurioje visi dalyviai yra susiję.
„Rugsėjis tradiciškai vienas sudėtingiausių mėnesių keliuose, kuomet į eismą įsilieja nemažai nepatyrusių vairuotojų, gatvėse padaugėja skubančių vairuotojų, daug kas veža vaikus į laisvalaikio ir sporto užsiėmimus, atsiranda daugiau pėsčiųjų bei mikrojudumo priemonėmis keliaujančių eismo dalyvių. Be to, rudenį tęsiasi vasarą pradėti gatvių, tiltų, pėsčiųjų infrastruktūros darbai, kurie lėtina eismą ir trikdo sklandų jo funkcionavimą“, − sako G.Petrikas.
Ekspertas išskiria ir dar vieną rizikos veiksnį, kuris gali išmušti ir patyrusį vairuotoją iš vėžių – tai sparčiai besikeičiančios oro sąlygos. Vairuotojai susiduria su šlapia kelio danga, rūku ir blogu matomumu, žemiau pakylančios saulės šviesos akinimu.
Kalbant apie pirmuosius 9 šių metų mėnesius, daugiausiai eismo įvykių, kaip ir praėjusiais metais, užfiksuota didžiausiuose šalies miestuose Vilniuje ir Kaune, rodo draudimo bendrovės duomenys.
Tačiau reikšmingiausias avarijų skaičiaus augimas fiksuotas Šiauliuose (24 proc.), Klaipėdoje (19 proc.), Klaipėdos rajone (15 proc.) ir Alytuje (11 proc.).
8 saugaus vairavimo patarimai
Pirmas. Laikykitės didesnio saugaus atstumo ir mažesnio greičio, ypač važiuodami šlapia kelio danga ar ūkanotą rytą, kai matomumas būna daug prastesnis. Rudenį vis dažniau automobiliu važiuojame tamsoje, dėl to itin svarbu išlaikyti tokį greitį, kuris leistų spėti sustoti išvydus kliūtį matomumo ribose, kurias apšviečia automobilio žibintai. Važiuodami rūke greitį taip pat sumažinkite – važiuokite saugiu, o ne maksimaliu leistinu greičiu.
Antras. Patikrinkite automobilio techninę būklę. Permainingos oro sąlygos, drėgna kelio danga ir trumpėjantis šviesus paros metas kelia papildomų rizikų vairuojant. Tad rudenį būtina patikrinti padangų protektoriaus gylį ir padangų slėgį – tai užtikrina geresnį sukibimą važiuojant šlapia kelio danga. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į priekinio stiklo valytuvų būklę ir papildyti langų plovimo skystį, kad būtų užtikrintas aiškus matomumas bet kokiu oru. Be to, būtina įsitikinti, kad visi žibintai, įskaitant galinius, stabdymo ir posūkio žibintus, veikia tinkamai.
Trečias. Skirkite daugiau laiko kelionei rytais ir vakarais, kai eismas yra intensyviausias. Mažiau dienos šviesos ir intensyvus judėjimas piko metu reiškia, kad vairuotojai turi planuoti daugiau laiko kelionei ir važiuoti mažesniu greičiu, net važiuodami pažįstamais maršrutais. Šlapi lapai, laukiniai gyvūnai, žemai patekanti ir akinanti saulė ar rūkas – tai tik keletas pavojų, kurie rudenį gali netikėtai atsirasti kelyje. Tad nuolat laikykite abi rankas ant vairo, išlikite budrūs ir skirkite daugiau laiko kelionei.
Ketvirtas. Gerai išsimiegokite. Vairavimas neišsimiegojus gali kelti apsvaigimui nuo alkoholio prilyginamą pavojų. Miego trūkumas gali daryti įtaką vairuotojo gebėjimui išlikti budriam, greitai reaguoti į kliūtis kelyje ir priimti teisingus sprendimus stresinėse situacijose. Pastebime, kad didžioji dalis mieguistumo sukeltų avarijų įvyksta tiesiose kelio atkarpose, magistralėse, kai nėra intensyvaus eismo, o aplinka gana monotoniška.
Penktas. Vairuodami saulėtą dieną – dėvėkite apsauginius akinius. Rudenį saulės akinimas tampa ypač pavojingas dėl to, kad ji pakyla vis žemiau. Jei saulės spinduliai atsispindi nuo šlapio kelio ar automobilio stiklo – tai gali akimirksniu apriboti matomumą, dėl ko vairuotojas praranda kelias reakcijos sekundes. Siekiant sumažinti riziką, saulėtą dieną rekomenduojama vairuoti su kokybiškais saulės akiniais, reguliariai valyti priekinius ir šoninius langus.
Šeštas. Nestabdykite ant šlapių lapų. Šlapi lapai ant kelio gali būti itin slidūs, ypač jei jų jau ne vienas sluoksnis. Tad tose vietose, kur ant kelio yra daug prikritusių lapų, stabdyti reikia itin atsargiai ir nedaryti to staigiai. Turėkite mintyje, kad nukritę lapai taip pat gali uždengti kelio ženklinimą bei paslėpti ant kelio esančius nelygumus ar duobes.
Septintas. Būkite itin atidūs prie mokyklų, perėjų ir sankryžų. Rudenį padidėja ir suintensyvėja judėjimas aplink mokyklas, pėsčiųjų perėjas ir sankryžas. Šiose vietose ypač svarbu išlikti budriems, sumažinti greitį ir atidžiai stebėti aplinką. Vaikai į kelią gali išbėgti visiškai netikėtai, todėl atsargumas tokiose zonose yra itin svarbus.
Aštuntas. Rudenį suaktyvėja laukinių gyvūnų migracija, tad vairuodami auštant ar temstant būkite budrūs dėl į kelią galinčių išbėgti briedžių, stirnų, šernų ir kitų gyvūnų. Daugiausiai susidūrimų nutinka su stirnomis − pastarosios dažnai keliauja būriais, todėl pamačius vieną stirną, labai tikėtina, kad netoliese jų bus ir daugiau. Važiuodami vietovėse su įspėjamaisiais ženklais apie gyvūnų pavojų, sulėtinkite greitį ir atidžiai stebėkite abi kelio puses.
eismo įvykisDraudimasavarija
Rodyti daugiau žymių