Pasikeisti padangoms liko mažiau nei mėnuo: patarė, kada rinktis žiemines, o kada – universalias

Artėjant šaltajam sezonui ir pasirodant pirmiesiems šalnų ženklams, autoservisų „Melga“ rinkodaros vadovė Kotryna Sabauskienė pastebi, kad situacija kasmet kartojasi – artėjant lapkričio 10-ajai, kai vairuotojai privalo pasikeisti padangas į žiemines, klientų srautai autoservisuose pastebimai išauga.
Tiesa, vairuotojų aktyvumas dažnai priklauso ir nuo oro sąlygų – jei spalio pradžioje vyrauja šilti orai, vairuotojai linkę neskubėti keisti padangų. Tačiau šiemet dėl vėsesnių orų vis daugiau vairuotojų žiemai ruošiasi anksčiau nei įprastai.
Nors dėl šiltesnių žiemų universalių padangų populiarumas kasmet auga, jos vis dar nėra pagrindinis vairuotojų pasirinkimas šaltajam sezonui. Dėl permainingų Lietuvos oro sąlygų daugelis vis dar renkasi žiemines padangas kaip patikimesnį sprendimą.
K.Sabauskienė pastebi, kad universalios padangos gali būti optimalus pasirinkimas tiems, kurie žiemą daugiausia važinėja mieste, gerai valomais keliais, o užklupus atšiauriems orams gali sau leisti likti namie. Pasak jos, tie, kurie pasirenka universalias padangas, iškritus netikėtam sniegui ar susiformavus ledui, neretai susiduria su prastomis važiavimo sąlygomis ir galiausiai grįžta prie žieminių padangų.
„Kaip bebūtų, universalios padangos savo savybėmis neprilygsta nei žieminėms padangoms žiemą, nei vasarinėms padangoms vasarą, nes gaminant tokias universalias padangas, padangų gamintojams tenka „paaukoti“ tam tikras padangų savybes“, – pasakoja pašnekovė.
Patarimai, renkantis padangas
Keičiantis sezonui ir oro sąlygoms, vienas aktualiausių klausimų, kylančių vairuotojams – kokias žiemines padangas pasirinkti, kad kelionės būtų saugios ir komfortiškos? K.Sabauskienė primena, kad pirmasis ir svarbiausias žingsnis – pasirinkti automobilio gamintojo rekomendacijoms tinkantį padangų dydį.
Kitas svarbus aspektas – įsivertinti, kokiais keliais ir kokiomis sąlygomis bus važinėjama. Vairuotojams, kurie dažniau važinėja mieste, gerai valomais keliais ar greitkeliais, labiau tiks kieto mišinio žieminės padangos – jos pasižymi geresniu sukibimu su šlapia kelio danga bei pažliugusiu sniegu. Tuo metu važinėjantiems užmiestyje, prasčiau valomais keliais, verta rinktis minkšto mišinio padangas, kurios geriau sukimba su sniegu ir ledu padengta kelio danga.
Ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į padangų gamybos metus, nes bėgant laikui net ir neeksploatuojamų padangų mišinio savybės kinta, padangų guma kietėja, todėl jos praranda elastingumą ir nebe taip gerai sukimba su kelio danga. „Vis dėlto persistengti neverta – padangų gamyba yra sudėtingas procesas, apimantis žaliavų atranką, gamybos ir testavimo etapus, todėl įprasta, kad pirkėjus pasiekia prieš metus ar dvejus pagamintos padangos. Tokios padangos išlieka visiškai tinkamos ir saugios eksploatacijai“, – neabejoja rinkodaros vadovė.
Žiemos sezonui pritaikytos padangos ne tik turi būti tinkamai paženklintos, bet ir protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei 3 mm. Dygliuotos padangos yra legalios Lietuvoje, tačiau jų naudojimas galimas tik šaltuoju metų laiku, nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 10 d. Vairavimas su dygliuotomis padangomis po šios datos laikomas pažeidimu, nes jos gali pažeisti kelio dangą ir padidinti triukšmo lygį.
Nepakeistos ar netinkamos žiemos sezonui padangos gali būti ne tik nesaugios, bet ir užtraukti baudą nuo 30 iki 100 eurų, taip pat draudimo bendrovės gali atsisakyti kompensuoti žalą ar sumažinti jos sumą, jeigu paaiškės, kad vairuotojas nebuvo pasirūpinęs tinkamomis padangomis.
