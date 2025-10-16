Dalyje Vilniaus sankryžų neveikia šviesoforai, sutriko eismas

Šviesoforai neveikia šiose sankryžose:
- Pamėnkalnio–J. Stulginskio g.
- Pylimo–Klaipėdos g.
- Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g.
- A. Goštauto–J. Tumo–Vaižganto g.
Apie tai, kad įvyko sutrikimas tinkle naujienų portalui Lrytas patvirtino ESO atstovė Lilija Eizintienė. Pasak jos, iš viso buvo paveikta apie 300 klientų, šiuo metu elektros energijos tiekimas atstatytas pusei jų. Likusiems atstatyti planuojama per artimiausią valandą. Šis sutrikimas paveikė ir gatvių infrastruktūrą, neveikia šviesoforai.
„Atsiprašome gyventojų už patiriamus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – apgailestauja L.Eizintienė.
Vilniusgatvėšviesoforai
