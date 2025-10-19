Lrytas Premium prenumerata tik
Geriau pasidomėti: Vilniaus centre eismą ribos beveik iki pat Naujųjų metų

2025 m. spalio 19 d. 07:22
Tęsiantis J.Basanavičiaus gatvės atkarpos rekonstrukcijai centre galiojantys eismo pakeitimai pratęsiami iki gruodžio 22 d.
„Iki gruodžio 22 d. lieka galioti anksčiau įvesti eismo pakeitimai: nuo Mindaugo iki Vingrių g. eismas vyksta viena kryptimi, o atkarpa tarp Vingrių ir Pylimo g. yra laikinas aklagatvis – iš šios atkarpos nėra galimybės išvažiuoti į Pylimo ar Trakų gatvę“, – skelbia Vilniaus miesto savivaldybė.
Siekiant užtikrinti privažiavimą prie pastatų J.Basanavičiaus g. atkarpoje tarp Vingrių ir Pylimo g. leidžiamas dvipusis eismas, tačiau jis taikomas tik gyventojams, gatvėje esančioms įmonėms ir įstaigoms bei aptarnaujančiam transportui.
Kol kas nesikeičia ir viešojo transporto organizavimas – išlieka 6 ir 12 troleibusų bei 21 ir naktinių N2, N8, N9 autobusų trasų pakeitimai.
Jono Basanavičiaus gatvėVilniuseismo ribojimas
