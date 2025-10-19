Suomijoje – dar neregėto masto masinė avarija: viskas įvyko akimirksniu

Pirminiais policijos duomenimis, per susidūrimus nukentėjo mažiausiai 10 žmonių, tačiau jų sužalojimai nėra sunkūs, rašo portalas Iltalehti.fi.
Liudininkai pasakoja, kad viskas įvyko akimirksniu – kelią aptraukė tirštas rūkas, o ledu pasidengusi danga tapo nevaldoma. „Staiga nieko nebesimatė, automobiliai ėmė slysti ir daužytis vienas į kitą“, – vietos žurnalistams pasakojo vienas vairuotojas.
Suomijos meteorologijos institutas šeštadienį išplatino perspėjimą dėl slidaus kelio ir pavojingų oro sąlygų beveik visoje šalies teritorijoje.