Suomijoje – dar neregėto masto masinė avarija: viskas įvyko akimirksniu

2025 m. spalio 19 d. 16:13
Lrytas.lt
Šeštadienio rytą Suomijoje susidarė tikras eismo chaosas – dėl juodojo ledo, šalčio ir staiga nusileidusio rūko keliuose įvyko dešimtys avarijų. Kaip praneša Suomijos žiniasklaida, visoje šalyje fiksuota bent 70 eismo įvykių, tarp jų – ir masinė beveik 50 automobilių grandininė avarija netoli Lahčio miesto.
Pirminiais policijos duomenimis, per susidūrimus nukentėjo mažiausiai 10 žmonių, tačiau jų sužalojimai nėra sunkūs, rašo portalas Iltalehti.fi.
Liudininkai pasakoja, kad viskas įvyko akimirksniu – kelią aptraukė tirštas rūkas, o ledu pasidengusi danga tapo nevaldoma. „Staiga nieko nebesimatė, automobiliai ėmė slysti ir daužytis vienas į kitą“, – vietos žurnalistams pasakojo vienas vairuotojas.
Suomijos meteorologijos institutas šeštadienį išplatino perspėjimą dėl slidaus kelio ir pavojingų oro sąlygų beveik visoje šalies teritorijoje.
