Įspėja iš anksto: jau nuo šio savaitgalio policininkai dirbs sustiprintu režimu

Sustiprintos policijos pajėgos darbą didžiuosiuose miestuose pradės jau šį savaitgalį, spalio 25 d., ir budės iki lapkričio 2-osios. Pareigūnai dirbs tiek prie kapinių prieigų, tiek pagrindiniuose keliuose, kad užtikrintų saugų eismą ir viešąją tvarką.
Daugiau dėmesio eismui prie kapinių
Kaip ir kasmet, prie didžiausių kapinių bus eismo organizavimo pokyčių. Kai kuriose vietose eismas bus nukreipiamas apylankomis, bus draudžiama sustoti šalia kapinių vartų, autobusų stotelių ar įvažiuoti tam tikromis kryptimis.
Prie šių kapinių ir jų prieigose dirbs papildomi patruliai, policijos rėmėjai, eismo reguliuotojai. Pareigūnai padės vairuotojams saugiai pasistatyti automobilius, užtikrins, kad eismas vyktų sklandžiai, o pėsčiųjų srautai būtų saugūs.
Jei tik įmanoma, geriau rinkitės viešąjį transportą – taip išvengsite spūsčių ir stovėjimo rūpesčių. Pasirūpinkite ir asmeniniu saugumu – turėkite įkrautą telefoną, būkite budrūs tamsiuoju paros metu.
Policija ragina visus elgtis atsakingai, neskubėti, laikytis eismo taisyklių ir pareigūnų nurodymų. Kantrybė, pagarba ir dėmesingumas padės išvengti incidentų ir užtikrins, kad artimųjų kapus aplankytume ramiai ir saugiai.
Policijos patarimai
Vairuotojams:
planuokite kelionę į kapines iš anksto, venkite išvažiuoti paskutinę minutę ir atsidurti spūstyje;
patikrinkite automobilio techninę būklę – padangas, žibintus, stiklų valytuvus;
laikykitės eismo organizavimo pokyčių – atkreipkite dėmesį į kelio ženklus ir policijos pareigūnų nurodymus;
automobilį statykite tik tam skirtose vietose, neužstatykite išvažiavimo, nesirinkite kelkraščių kaip stovėjimo vietų;
nepalikite automobilyje matomoje vietoje vertingų daiktų, rankinių ar dokumentų – juos paslėpkite arba pasiimkite su savimi. Vykdami į kapines neimkite daug grynųjų pinigų;
įsitikinkite, kad automobilį užrakinote, uždarėte langus ir stoglangį, jį palikite gerai apšviestoje, judrioje vietoje.
Pėstiesiems ir dviratininkams:
būkite matomi – dėvėkite atšvaitus, šviesą atspindinčias liemenes ar kitus elementus;
eikite tik šaligatviais ar pėsčiųjų takais, per perėjas, venkite eiti važiuojamąja dalimi;
būkite atidūs prie kapinių vartų ir automobilių stovėjimo vietų – eismas čia ypač intensyvus;
gerbkite kitus lankytojus, nesibraukite per automobilius, būkite kantrūs.