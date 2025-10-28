Aplink Klaipėdą – masinės avarijos: „plaukiančiose“ gatvėse nusidriekė didžiulės spūstys

Naujienų portalui Lrytas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė teigė, kad 7.34 val. gautas pranešimas, jog A1 kelyje, Jakų kaimo ribose susidūrė automobilis „Mercedes“ ir du „Ford“ automobiliai.
Neilgai trukus gautas kitas pranešimas – 7.38 val. Klaipėdos rajone, Vaitelių kaime, susidūrė „Ford“, „BMW“, „Volvo“ ir „Scania“ automobiliai.
Dar po dešimtiems minučių sulaukta infomacijos apie kitą eismo įvykį – ties „Vlantana“ susidūrė „BMW“, „Renault“, „Opel“ ir „Volvo“ automobiliai.
O 8.18 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdos rajone, Šlapišlės kaime, susidūrė du „BMW“ automobiliai, „KIA“ ir „Volkswagen Passat“ automobiliai.
„Budėtojai informavo, kad visais atvejais buvo pildomos deklaracijos. Daugiau informacijos kol kas neturime“, – pridūrė A.Grauslienė.
Teigiama, kad iškrentant gausesniam kritulių kiekiui tokia eismo įvykių gausa nėra neįprasta.
„Dabar jau oras yra pasitaisęs, nebelyja“, – kiek po 10 val. ryto pridūrė Klaipėdos apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vedėja.
Vaizdai iš sausakimšos magistralės, kurioje po avarijų susidarė automobilių spūstys, pasirodė ir socialiniame tinkle „Facebook“.
„Ką tik. Pafilmavau nuo aerodromo iki Dauparų viaduko. Užsikišo rimtai“, – buvo rašoma prie apie 9 val. ryto puslapyje „Gargždai United“ įkelto vaizdo įrašo.
„Palijo ir jau avarijos, o kas bus, kai pašals?“ – po įkelta nuotrauka rašė vienas iš komentatorių.
Tiesa, iš naujesnių nuotraukų matyti, kad apie 10 val. ryto spūstys jau prasisklaidė.