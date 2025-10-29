Lrytas Premium prenumerata tik
Klaipėdiečiams prireiks kantrybės – prasideda Danės gatvės rekonstrukcija

2025 m. spalio 29 d. 13:52
Klaipėdoje pradedama 4,75 mln. eurų vertės Danės gatvės rekonstrukcija, pranešė statybų bendrovė „YIT Lietuva“. Darbai bus atliekami nuo Laivų skersgatvio iki Artojo gatvės ir jos ruožo nuo Danės iki Liepų gatvės bei jų sankryžoje.
Anot bendrovės, taip pat numatyta įrengti naują pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Danės iki Liepų gatvės.
„Matant didžiulę nekilnojamojo turto plėtrą, planus vystytis palei Dangės upę, privalome jau dabar užtikrinti sklandų susisiekimą. Tai projektas, kuris taps atsvara Liepų gatvei ir šio projekto neįgyvendinimas, kelerių metų perspektyvoje miestą paskandintų kamščiuose“, – pranešime teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
„YIT Lietuva“ nurodo, kad šiuo metu Danės ir Artojo gatvių važiuojamosios dalies plotis nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų, o kelio danga yra nusidėvėjusi ir neatitinka kokybiškai dangai keliamų standartų. Be to, dalis gatvių atkarpų yra nesuformuotos, trūksta pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros, o eismo organizavimas itin sudėtingas.
„Tai vienas reikšmingesnių Klaipėdos infrastruktūros projektų, kuris ne tik pagerins eismo pralaidumą, bet ir prisidės prie saugesnio bei patogesnio judumo mieste. Rekonstrukcijos metu numatyta įrengti apšviestas iškilias perėjas ir modernius šviesoforų sprendimus“, – pranešime cituojamas „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.
Skelbiama, kad darbų įgyvendinimui yra numatytas 18 mėnesių terminas. Projektą pagal Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymą parengė įmonė „Plentprojektas“.
