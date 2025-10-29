Vėlinių savaitgalį – daugiau pavojų keliuose: atsakė, ką daryti susidūrus su laukiniu gyvūnu

„Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius „Swedbank“ užregistravo 157 kasko žalų atvejus, kai automobiliai susidūrė su laukiniais gyvūnais. Tai – daugiau nei per visus 2024 m., kai buvo fiksuoti 138 tokie įvykiai. Išmokų suma šiemet jau siekia daugiau nei 591 tūkst. eurų, o vidutinė žalos išmoka – apie 3 800 eurų“, – sako Laimonas Garbenčius, „Swedbank“ draudimo bendrovės Klientų aptarnavimo ir žalų administravimo departamento vadovas.
Dauguma įvykių – užmiestyje
Anot eksperto, daugiausia susidūrimų su laukiniais gyvūnais įvyksta rugsėjo–lapkričio mėnesiais, kai gyvūnai migruoja ir dažniau kerta kelius. Apie 80 proc. visų žalų užfiksuojama užmiesčio keliuose, ypač tamsiu paros metu ar esant prastoms oro sąlygoms. Nors šiemet užfiksuoti ir keli atvejai, kai žalą automobiliui padarė laukiniai paukščiai, tačiau dažniausias scenarijus – susidūrimas su kelią kertančia stirna.
„Būtent po tokio atvejo išmokėta ir didžiausia šiemet išmoka – beveik 25 tūkst. eurų vairuotojui, kurio automobilis susidūrė su stirna. Tiesa, pasitaiko susidūrimų ir su šernais, elniais ar briedžiais. Neretai atidumas kelio ruožuose, pažymėtuose įspėjamaisiais ženklais apie laukinius gyvūnus, gali padėti išvengti žalos“, – pažymi jis.
Ką daryti susidūrus su laukiniu gyvūnu
Pasak L. Garbenčiaus, susidūrimas su laukiniu gyvūnu laikomas eismo įvykiu, todėl svarbu žinoti, kaip tinkamai elgtis tokiose situacijose.
„Po susidūrimo vairuotojas pirmiausia turėtų sustoti saugioje vietoje, įjungti avarinius žibintus ir apie įvykį pranešti policijai. Jei kas nors patyrė sužalojimų, derėtų kreiptis į medikus, o jeigu automobilis nebetinkamas važiavimui – išsikviesti techninę pagalbą ir informuoti savo draudiką. Tokiais atvejais „Swedbank“ klientams suteikiamas nemokamas automobilio transportavimas iš įvykio vietos, nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas turi kasko, ar tik privalomąjį vairuotojų draudimą“, – sako jis.
Dėl saugumo, tokiose situacijose taip pat svarbu nesiartinti prie sužeisto gyvūno. Vairuotojams rekomenduojama nufotografuoti automobilio pažeidimus, kelią ir aplinką, užfiksuoti laiką bei vietą, o esant galimybei – užsirašyti liudytojų kontaktus. Tinkamai pateikti duomenys leidžia draudimo bendrovei greičiau administruoti žalą ir išmokėti kompensaciją.
