Paspirtukų revoliucijai – stabdis: vienoje šalių įvedami nauji ribojimai, baudos sieks iki 1000 eurų

Nuo 2026 m. sausio 2 d. įsigalios atnaujintos kelių eismo taisyklės, kurių nepaisymas gali brangiai kainuoti. Ispanijos kelių eismo direkcija (DGT) patvirtino, kad elektriniai paspirtukai bus oficialiai priskirti prie lengvųjų asmeninio judumo transporto priemonių, todėl jų savininkams bus taikomi tokie pat saugumo ir draudimo reikalavimai kaip motociklų ar automobilių vairuotojams, pranešė EuroWeeklyNews.
Teigiama, kad toks sprendimas priimtas po išaugusio paspirtukų avarijų skaičiaus visoje šalyje ir augančio nepasitenkinimo dėl neaiškių taisyklių.
Vyriausybė šia nauja priemone siekia padidinti kelių eismo saugumą ir užtikrinti, kad avarijų aukos būtų tinkamai apsaugotos.
Naujienų portalas pažymi, kad iki šiol važinėjimas elektriniu paspirtuku Ispanijoje buvo beveik be jokių pasekmių – nereikėjo nei vairuotojo pažymėjimo, nei draudimo, o dažnai ir atsakomybės.
Tačiau tai greitai pasikeis.
„Nuo 2026 m. daugumos elektrinių paspirtukų savininkai privalės sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį, kuri padengtų kitam asmeniui padarytą žalą ar sužalojimus“, – rašoma portale.
Pažymima, kad metinis privalomo paspirtukų draudimo mokestis sieks nuo 20 iki 100 eurų, priklausomai nuo draudimo apsaugos apimties.
Važiuojant be draudimo grės iki 1 000 eurų bauda.
Kaip skelbia „El Motors“, draudimo bendrovės, siūlančios polisus, privalės numatyti bent šias draudimo sumas: 6 450 000 eurų už žalą žmonėms (nepriklausomai nuo aukų skaičiaus), 1 300 000 eurų už žalą turtui.
Jei avarijoje dalyvautų neapdraustas paspirtukas, Draudimo kompensacijų konsorciumas – valstybinė institucija – padengtų žalą nukentėjusiems asmenims, tačiau paspirtuko savininkas vėliau privalėtų grąžinti visą išmokėtą sumą.
Pasak DGT, reformos tikslas nėra bausti vairuotojus, o skatinti atsakomybę keliuose.
„Svarbiausia – užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą“, – pažymi institucija.
