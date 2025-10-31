Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Sostinės gatvėse – tikras šiurpnakčio siaubas: raudonuoja visas miestas

2025 m. spalio 31 d. 16:06
Lrytas.lt
Nė nesulaukus baisiausios metų nakties, sostinės gatvėse penktadienio pavakarę galima pamatyti tikrai šiurpų vaizdelį.
Kaip rodo „Judu“ žemėlapis, penktadienį apie 16 val. Vilniuje susidarė 26 transporto priemonių grūstys.
Itin didelė spūstis susidarė Geležinio Vilko ir Ukmergės g. sankirtoje važiuojant link Tūkstantmečio g.
Vairuotojams taip pat gali prireikti kantrybės važiuojant šiomis sostinės vietomis:
  • Žirnių g. link Minsko pl.-Žirnių-Liepkalnio g. sankryžos (iš centro);
  • Dariaus ir Girėno g. link Tūkstantmečio g. (į centrą);
  • Gariūnų g. link Gariūnų-Paneriškių g. sankryžos (iš centro);
  • Tūkstantmečio g. link Žirnių g.;
  • Švitrigailos g., link Kauno g.-Švitrigailos g. sankryžos (iš centro);
  • Geležinio Vilko g. link A. Goštauto g. (iš centro);
  • Olandų g. link Olandų žiedo;
  • Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko-Žalgirio g. sankryžos (iš centro);
  • Lukiškių g. link Lukiškių-Gynėjų g. sankryžos;
  • Konstitucijos pr. link Konstitucijos pr. — T. Narbuto g. žiedo;
  • Kalvarijų g. link Kalvarijų-Žalgirio g. sankryžos (į centrą);
  • Ozo g. link Kareivių-Kalvarijų-Ozo g. sankryžos;
  • Kalvarijų g. link Kalvarijų-Kareivių-Ozo g. sankryžos (iš centro);
  • Kareivių g. link Kareivių-Žirmūnų g. sankryžos (nuo Verkių g.);
  • Kareivių g. link Kareivių g.-Žirmūnų g. sankryžos (važiuojant nuo O. Milašiaus g.);
  • Ozo g. link Ozo-Gelvonų g. sankryžos (nuo Šeškinės);
  • Pilaitės pr. link Pilaitės pr.-Karaliaučiaus g. sankryžos (iš centro);
  • Pilaitės pr. link Čekoniškių g.;
  • Ukmergės g. link Ukmergės-Perkūnkiemio g. sankryžos (iš centro);
  • Pavilnionių g. link Justiniškių g.
Matyti, kad spūstys pradėjo formuotis dar nuo 14.30 val.
