Lietuvos keliuose šiandien įsigalioja svarbūs pokyčiai: ką žinoti vairuotojams

Laiko dar yra iki lapkričio 10 d.
Kaip praneša policija, nuo lapkričio 1 d. leidžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis.
Iki lapkričio 10 d. visi transporto priemonių vairuotojai turi pakeisti vasarines padangas į žiemines, mat iki kovo 31 d. šalyje draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones su vasarinėmis padangomis. Tai reiškia, kad keliuose leidžiama važiuoti tik žieminėmis, demisezoninėmis arba dygliuotomis padangomis.
Automobilio su dygliuotomis padangomis gale turi būti priklijuotas skiriamasis ženklas – baltas lygiakraštis trikampis su raudonu apvadu ir padangos dyglio simboliu viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.
Minimalus padangų protektoriaus gylis šiuo metų laiku yra 3 mm, bet rekomenduojama keisti padangas anksčiau, nei pasiekiama ši riba. Turint omenyje dažnai dėl orų prastas eismo sąlygas, rekomenduojamas protektoriaus gylis turėtų būti didesnis, pvz., 6 mm.
Tuo metu bendrovė „Via Lietuva“ primena, kad mopedais, motociklais, triračiais, visų rūšių keturračiais su vasarinėmis padangomis draudžiama važiuoti gruodžio–vasario mėnesiais, taip pat kovo–lapkričio mėnesiais, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies, kuria važiuojama, yra apsnigta ar apledėjusi.
Netinkamos būklės padangos gali kelti grėsmę eismo saugumui ir būti viena iš eismo įvykio priežasčių, lemiančių jo padarinius. Žiemos sezonui padangas reiktų rinktis atsižvelgiant į tai, kokiais keliais dažniausiai tenka važinėti. Padangos užtikrina tinkamą sukibimą su kelio danga, todėl labai svarbu, kad jos būtų nenudėvėtos.
Keičiasi ir važiavimo greitis
Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. keičiasi didžiausias leistinas važiavimo greitis.
„Via Lietuva“ primena, kad šiuo laikotarpiu lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse ir greitkeliuose leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu.
Greitis keliuose su asfalto arba betono danga nesikeičia – išlieka 90 km/val. Kituose keliuose leistinas greitis taip pat išlieka nepakitęs – 70 km/val.
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad visada svarbu pasirinkti saugų greitį, kuris būna mažesnis už leistiną maksimalų. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą.
„Raginame vairuotojus visada rinktis saugų važiavimo greitį. Jį lemia daugybė veiksnių – vairuotojo patirtis, savijauta, oro sąlygos, automobilio techninė būklė, padangų ir kelio dangos būklė.
Todėl saugus greitis dažnai gali būti gerokai mažesnis už leistiną maksimalų. Kiekvienas iš mūsų kelyje yra atsakingas ne tik už save, bet ir kitus eismo dalyvius, todėl vairuokime atsakingai, geriau važiuokime lėčiau, bet saugiau“, – kalbėjo „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Kaip saugiai pasiruošti žiemos sezonui?
Kadangi eismo sąlygos vėlyvą rudenį ar žiemos sezonu būna permainingos, „Via Lietuva“ pataria vairuotojams atkreipti dėmesį į dar kelis svarbius niuansus.
Prieš kelionę būtina pasitikrinti, ar tinkamai veikia vairavimo sistema, stabdžiai, žibintų šviesos, stiklo valytuvai, ar yra plovimo skysčio ir pan.
Svabu prisiminti, kad rūko žibintus leidžiama naudoti tik esant blogam matomumui, o priekinius – ir sugedus priekiniam kairiajam artimųjų šviesų žibintui.
Transporto priemonėje būtina turėti sustojimo ženklą, gesintuvą, pirmosios pagalbos rinkinį, taip pat ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Jos prireiks, jei sustojus teks išlipti iš transporto priemonės tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje.
