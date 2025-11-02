Lrytas Premium prenumerata tik
Perspėja keleivius – pasikeitė autobuso maršrutas: grįžo į senąją trasą

2025 m. lapkričio 2 d. 10:06
Lrytas.lt
JUDU socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja keleivius apie pasikeitusį autobuso maršrutą.
„Informuojame, jog 52 maršrutas grįžta į senąją trasą. Nuo lapkričio 1 d. keičiasi 52 maršruto trasa, stotelių vietos ir autobuso eismo tvarkaraščiai“, – rašo JUDU.
Jie taip pat primena apie galimybę iš anksto planuoti keliones ir ir sekti atnaujintus tvarkaraščius svetainėse: www.judu.lt ir www.stops.lt.
Viešojo transporto judėjimą realiu laiku galite stebėti virtualioje JUDU švieslentėje (https://judu.lt/viesojo-transporto.../virtuali-svieslente/), taip pat programėlėse „m.Ticket“, „Trafi“ ir „Google Maps“.
