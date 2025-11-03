Vėl metas keisti ratus: specialistai atskleidžia, kas tyliai gadina padangas

Ekspertai pabrėžia vis dar dažnai pasitaikančią vairuotojų klaidą − siekdami sutaupyti jie daro kompromisus padangų kokybės ir patikimumo sąskaita, rašoma „Lietuvos draudimo“ pranešime žiniasklaidai.
Žalą gali tekti atlyginti patiems
Kaip pastebi „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovas Giedrius Petrikas, dažnesni krituliai ir pirmosios plikšalos kasmet tampa rimtu išbandymu vairuotojams.
„Ilgametė mūsų patirtis rodo, kad vėlyvą rudenį iškrentantis gausus lietus, pirmasis sniegas, o ypač plikšala kasmet sukelia sumaištį keliuose. Kad pereinamasis laikotarpis į žiemą būtų saugesnis ir sklandesnis, būtina iš anksto pasirūpinti kokybiškomis žieminėmis padangomis ir bendra automobilio technine būkle“, – sako G.Petrikas.
Pasak eksperto, vairuotojams privalu žinoti, kad naudojant padangas, kurios nėra pritaikytos šaltajam sezonui arba neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų, gali grėsti ne tik piniginė bauda, bet ir privalomosios techninės apžiūros galiojimo panaikinimas.
„Tais atvejais, kai netinkamos padangos turėjo įtakos eismo įvykio baigčiai arba buvo jo priežastimi, žala nėra kompensuojama pagal savanorišką kasko draudimą. O civilinio draudimo išlaidas už žalos, kuri buvo padarytam kitam asmeniui, padengimą draudikas turi teisę susigrąžinti iš kaltininko. Be to, jei automobilis po lapkričio 10 d. vis dar eksploatuojamas su vasarinėmis padangomis ar smarkiai nusidėvėjusiu protektoriumi, tokia transporto priemonė laikoma techniškai netvarkinga ir ja važinėti draudžiama“, – komentuoja draudimo bendrovės atstovas.
Dažniausiai pasitaikančios klaidos renkantis padangas
Eugenijus Marcinkevičius, „Bridgestone“ padangų lengviesiems automobiliams pardavimų vadovas Baltijos šalims, pastebi, kad rinkdamiesi padangas lietuviai neretai dar mėgsta įvairiais būdais pataupyti.
„Visgi taupymas padangų sąskaita gali atsisukti prieš patį vairuotoją. Nuo padangų tiesiogiai priklauso stabdymo greitis, automobilio valdymas ir skleidžiamas triukšmas, vairavimo komfortas ir svarbiausia – automobilių keliaujančių ir kitų eismo dalyvių saugumas“, – pabrėžia ekspertas.
Susidėvėjusių padangų naudojimas yra bene dažniausiai pasitaikanti klaida, o „vieną sezoną dar galėsiu važiuoti“ – pavojingiausias taupymo būdas. Jei žieminių padangų protektoriaus gylis tampa mažesnis nei 3–4 mm, padangos praranda gebėjimą išstumti vandenį. Pasak E.Marcinkevičiaus, to pasekmė būna akivaizdi automobilį stabdant ant šlapios dangos − jis sustoja 10–15 metrų toliau, nei važiuojant ir stabdant automobilį identiškomis sąlygomis su tokiomis pačiomis naujomis padangomis.
Universalių padangų pasirinkimas yra kompromisas, kuris tinka ne visiems. „Nors toks padangų pasirinkimas patogumo požiūriu skamba itin patraukliai, vis tik mūsų klimatui jis nėra pats tinkamiausias. Žiemą universalios padangos per daug sukietėja, o vasarą – suminkštėja, tad tai yra labiau kompromisinis variantas balansuojant tarp patogumo ir saugumo.
Bandymų rezultatai rodo, kad universalių padangų stabdymo kelias ant sniego dangos yra 12 metrų ilgesnis, palyginus su žieminėmis padangomis. Tad universalios padangos Lietuvoje geriausiai tinka tiems vairuotojams, kurie važinėja nedaug ir daugiausiai tai daro mieste“, − sako padangų ekspertas.
Naudotų padangų įsigijimas. Nuo 30 iki 50 eurų už vieną padangą gali pasirodyti patraukli kaina, kai vienos kokybiškos naujos padangos kaina siekia daugiau nei 100 eurų. Tačiau naudotos padangos, pasak eksperto – tarsi loterijos bilietas, kuris ne visada gali būti laimingas. „Tokios padangos gali turėti plika akimi nepastebimų pažeidimų, būti deformuotos ar jau per senos naudoti. Net jei protektoriaus gylis bus pakankamas, guma gali būti sukietėjusi ir praradusi pirminį gebėjimą sukibti su kelio danga“, – pabrėžia E.Marcinkevičius.
Ekspertas pastebi, kad vis dar paplitusi praktika, ypač mažesniuose miesteliuose ir regionuose, padangų montavimą patikėti neprofesionaliai dirbančiam ar „garažą turinčiam pažįstamam“. Tačiau jo teigimu, montuojant padangas neturint profesionalios įrangos itin lengva pažeisti ratlankį ar slėgio jutiklį, o netinkamas ratų subalansavimas vairuojant greičiausiai sukels vibraciją, ir dėl to gali išaugti kuro sąnaudos.
„Internete apstu pasiūlymų įsigyti padangų už itin prieinamą kainą. Visgi padangų testavimai rodo, kad stabdymo kelias ant šlapios kelio dangos su prastos kokybės padangoms gali prailgėti net 8 metrais palyginti su patikimų gamintojų padangomis. O žiemos sąlygomis, kai prisideda ledas ir sniegas, stabdymo kelias bus dar ilgesnis“, – sako E.Marcinkevičius.
Jis priduria, kad kokybiškos padangos pasižymi ne tik trumpesniu stabdymo keliu ir saugumu, bet ir mažesniu skleidžiamu garsu, mažesnėmis degalų sąnaudomis, lėtesniu dėvėjimusi ir iki 20–30 proc. ilgesniu tarnavimo laiku.
Atnaujinamos tik dvi padangos. Pasak eksperto, kai kurie gyventojai keičia tik priekines padangas, manydami, kad galinės dar kurį laiką gali tarnauti ir toliau. Tačiau toks sprendimas turi įtakos automobilio balansui: stabdant, atliekant posūkį ar lenkimo manevrą slidžiame kelyje galinė ašis slys ir gali apsukti automobilį. Jei visgi pirkėjas pasiryžta pirkti tik dvi naujas padangas, gamintojai rekomenduoja naująsias montuoti būtent automobilio gale.
Netinkamas sandėliavimas – tylus padangų kenkėjas. „Padangų nereikėtų laikyti tiesioginėje saulės šviesoje ar drėgnoje patalpoje. Laikomos lauke, ant žemės ar neteisingai sukrautos jos taip pat deformuojasi, gali sukietėti ir prarasti savo savybes. Todėl verta pasinaudoti profesionalia padangų saugojimo paslauga, kuri atsieis kur kas pigiau, nei metais anksčiau keisti visą padangų komplektą. Investicija į ilgesnį padangų tarnavimą yra ir indėlis į tvarumą“, – sako padangų ekspertas.
E.Marcinkevičius priduria, kad dažnai važinėjant apledėjusiais keliais arba užmiestyje, verta rinktis minkšto mišinio žiemines padangas, kurios užtikrina maksimalų sukibimą. Tuo metu miesto sąlygomis ir gerai valomuose keliuose tiks standesnio mišinio žieminės padangos, pasižyminčios lėtesniu dėvėjimusi ir mažesniu riedėjimo pasipriešinimu bei tylesniu važiavimu.
„Svarbiausia ne tik padangų tipas, bet ir jų būklė: protektorius turi būti pakankamai gilus ir be išlygų atitinkantis saugumo reikalavimus, o guma nesukietėjusi“, – reziumuoja padangų ekspertas.
