Kėdainiuose – neeilinė situacija dėl neįvykusio gatvės remonto: miestas virsta košmaru

Vienu metu pradėti darbai J. Basanavičiaus gatvėje, uždaryti įvažiavimai į kitas gatves ir vis dar stringantis tilto per Nevėžį remontas sukūrė tobulas sąlygas spūstims. Be to, pradedamas dar ir tilto per Nevėžį remontas miesto prieigose, netoli Pelėdnagių, ties Kėdainių vandenvalos įrenginiais.
Vairuotojai piktinasi – kas ir kodėl taip neapgalvotai planuoja darbus? Tačiau blogiausia naujiena net ne kamščiai ir ne laiku suplanuoti remonto darbai. Blogiausia tai, kad kapitalinis pagrindinės miesto gatvės remontas, kuriuo ilgus metus savivaldybė glostė kėdainiečius… neįvyko ir neįvyks, bent jau artimiausiu metu, nes savivaldybė su „Via Lietuva“… tiesiog nesusitarė.
J. Basanavičiaus gatvę išrausė rudenį, nes taip norėjo savivaldybė
Pagrindinis klausimas, kylantis kiekvienam, įstrigusiam spūstyje: kur visi buvo vasarą?
Kodėl darbai, kurie galėjo būti atlikti tuštesniame mieste, suplanuoti būtent tada, kai transporto srautai pasiekia piką? Rodos, vasara puikus metas kelio remonto darbams. Nei vaikų kas skuba į mokyklas ir darželius vežti, nei ir tų dirbančiųjų tiek nėra, nes dalis atostogauja.
„Via Lietuva“, atsakinga už valstybinės reikšmės kelio Nr. 229 (J. Basanavičiaus gatvės) atkarpą, turi savo paaiškinimą.
Pasak bendrovės atstovo Vytenio Radžiūno, toks delsimas buvo atsakas į pačios savivaldybės norus.
„Atliekant visas derinimo procedūras ir atsižvelgiant į savivaldybės norą, kad artėjančią Mokslo ir žinių dieną bei rugsėjo 4–7 dienomis įvykusią Kėdainių miesto šventę būtų išvengta didelių transporto spūsčių bei užtikrintas sklandus eismas miesto gyventojams ir svečiams, buvo prašoma suplanuotus remonto darbus pradėti ne anksčiau kaip rugsėjo 8 d.“, – teigia V.Radžiūnas.
Taigi, panašu, kad dėl kelių šventinių dienų savivaldybės pageidavimu darbai pradėti realiai patį sudėtingiausią vairuotojams metą – rudenį. Kita vertus, „Via Lietuva“ priduria, kad kelių priežiūra yra nuolatinis procesas, o projektai įgyvendinami pagal biudžetą ir rangovų galimybes, todėl darbai ir persikėlė į rudenį.
Bet kėdainiečiams nuo to ne lengviau. Kol biurokratiniai procesai – techninių projektų rengimas, viešieji pirkimai, leidimų gavimas – velkasi, realybė tokia, kad rugsėjo 15–16 dienomis eismas buvo ribojamas įvažiuojant į Lakštingalų ir Tilto gatves, o rugsėjo 17-ąją – į Didžiąją gatvę, tad miestas tapo kliūčių ruožu.
Kapitalinį remontą iškeitė į 4 cm naujo asfalto
Galima būtų guostis, kad na tiek jau to, pakentėkime kamščius, bet turėsime ilgus metus puikiai tarnausiančią pagrindinę miesto gatvę, kuri remonto verkiant prašėsi ne vienerius metus.
Bet ir čia kraštiečiai gavo it šlapiu skuduru panosėn – vietoje laukto kapitalinio remonto, kuris būtų užtikrinęs esminį gatvės pertvarkymą iš pat pamatų, gavome… 4 centimetrus naujo asfalto.
„Via Lietuva“ informuoja, kad vykdomi ne kapitalinio, o „paprastojo dangos remonto darbai“. Jų metu pakeičiamas viršutinis, 4 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnis. Darbų vertė – beveik 195 tūkst. eurų.
Tačiau kur dingo pažadai apie kapitalinį remontą? Juk buvo kalbėta, kad savivaldybė, siekdama geresnės pagrindinės miesto gatvės priežiūros, perims gatvę iš „Via Lietuvos“ savo žinion. Prieš tai, tiesa, buvo žadama, kad „Via Lietuva“ gatvę suremontuos kapitaliai. Bet, kadangi kapitalinio remonto nėra, vadinasi ir gatvė nebus perduoda savivaldybės žinion, vadinasi, jos kokybė ir iš esmės miesto vaizdas ir toliau priklausys nuo „Via Lietuva“ finansavimo ir palankumo Kėdainiams.
O jo, panašu, sulaukti nebebus taip lengva, mat apie jokį kapitalinį J. Basanavičiaus gatvės remontą įmonė kalbėti net nebesiruošia…
Į klausimą, ar J. Basanavičiaus gatvės kapitalinio remonto klausimas atidėtas neribotam laikui, „Via Lietuva“ atstovas atsako tiesiai: „Projektavimas nebuvo pabaigtas, nesuderinus jo su savivaldybe, o artimiausiu metu atlikti kapitalinio remonto neplanuojame“.
Ši žinia Kėdainių merui Valentinui Tamuliui, regis, buvo naujiena. Paklaustas, kaip vertina tokį „Via Lietuva“ pareiškimą, meras teigė: „Savivaldybė tokios informacijos neturi.“
Prasideda kaltų ieškojimo žaidimas
Taigi, kas kaltas, kad tiek metų pažadais apie kapitalinį J. Basanavičiaus g. remontą ir gatvės perėmimą savivaldybės žinion maitinti kėdainiečiai dabar gauna tenkintis keturiais centimetrais naujo asfalto?
„Via Lietuva“ teigia, kad sutarimo nerado su savivaldybe. Meras atkerta, kad projektas buvo nepriimtinas ir savivaldybė tiesiog negalėjo sutikti su tuo, ką siūlė „Via Lietuva“.
„Savivaldybė nederino projekto, nes jame buvo numatytas J. Basanavičiaus gatvės siaurinimas ir kai kurių – tikrai svarbių įvažų-išvažų naikinimas. Tai būtų gerokai apsunkinę eismą pagrindine miesto gatve“, – aiškina V. Tamulis.
Kyla natūralus klausimas, ar meras dėjo pakankamai pastangų, kad kapitalinis remontas „nenuplauktų“?
„Buvo daugybę kartų kalbėta, diskutuota, tartasi. Pokalbiai vyksta iki šiol“, – miglotai atsako V. Tamulis.
O paklaustas, kaip mano, ar ilgai laikys tie 4 centimetrai asfalto, atsako, kad atliktų darbų kokybe neabejoja.
Tačiau ar galima abejoti, kad 4 cm asfalto sluoksnis nėra tas pats, kas kapitaliai sutvarkyta gatvė?
Tilto gatvės tiltas ir toliau vaiduokliauja
Lyg neužtektų chaoso J. Basanavičiaus gatvėje, situaciją dar labiau aštrina įstrigęs Tilto gatvės tilto per Nevėžį remontas. Darbai čia turėjo būti baigti šiomis dienomis, tačiau vasaros pabaigoje jie tiesiog sustojo ir iki šiol nejuda iš mirties taško.
„Via Lietuva“ pripažįsta, kad darbai buvo sustabdyti nustačius turėklinio borto montavimo mazgų neatitikimus.
Nors pabrėžiama, kad prioritetas yra kokybė ir saugumas, naujas darbų pabaigos terminas skamba nelabai tiksliai: „Planuojama, kad esant palankioms oro sąlygoms, visi darbai bus baigti ir eismas tiltu paleistas šių metų pabaigoje“.
Vadinasi, tilto remonto darbų pabaiga vėluos mažiausiai 3 mėnesius.
O per tą laiką, rekonstruojant tiltą, bus įrengta nauja perdanga, rekonstruotos kraštinės ir tarpinės atramos, įrengta vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, įrengti atitvarai, turėklai ir apšvietimas.
Vairuotojams tai reiškia dar kelis mėnesius spūsčių ir nepatogumų. Miestas, netekęs vieno svarbaus tilto ir su apribotu eismu pagrindinėje gatvėje, tiesiog dūsta.
Šią neviltį geriausiai atspindi vieno kėdainiečio komentaras socialiniuose tinkluose: „Aš nesuprantu, kaip mūsų miesto reguliuotojai leidžia tokius dalykus. Tiltas dar nepabaigtas, darbai nejuda, nors terminas aiškiai uždėtas iki 09–19. Visa Basanavičiaus gatvė išrausta, visas miestas užkimštas nuo automobilių srautų. Dar kitame tilte – vidury kelio sustatyti ženklai, kuriuos kartu su mašina pasiimti tik laiko klausimas. Ar tik aš vienas nesuprantu tokių sprendimų mūsų mieste?..“
Atrodo, kad planavimo fiasko, institucijų nesusikalbėjimas ir abejingumas realiai situacijai pavertė miestą logistiniu košmaru. O kol „Via Lietuva“ ir savivaldybė aiškinasi, kas labiau kaltas dėl „nuplaukusio“ J. Basanavičiaus gatvės kapitalinio remonto, kėdainiečiai ir toliau kasdien skaičiuoja prarastą laiką ir nervus, įstrigę apkasais virtusio miesto spūstyse.
Via LietuvaKėdainiaigatvė
Rodyti daugiau žymių