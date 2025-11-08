Nuo 2026 m. – nauji kelio ženklai ir ribojimai vairuotojams: štai, kokie pokyčiai laukia

Susisiekimo ministerija (SM) nurodo, kad Kelių eismo taisyklių pakeitimo projektas šiuo metu yra derinimo stadijoje – vertinami suinteresuotų institucijų pateikti pasiūlymai ir pastabos.
„Projektas dar bus pildomas ir tikslinamas, todėl šiuo metu būtų per anksti jį komentuoti“, – teigė SM Komunikacijos skyrius.
Visgi, siūlymuose jau galima matyti, ką ketinama keisti.
Vienas svarbiausių pakeitimų – nauji reikalavimai elektrinių paspirtukų ir kitų mikrojudumo priemonių vairuotojams. Kaip nurodoma nutarimo pakeitimo projekte, nuo 2026 m. važiuoti bus leidžiama tik tomis elektinėmis mikrojudumo priemonėmis, kurios turės veikiančius stabdžius, priekyje – baltos, o gale – raudonos šviesos žibintus bei šonuose oranžinius atšvaitus.
Be to, važiuodamas važiuojamąja dalimi, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas privalės dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba šios priemonės priekyje turės degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas.
„Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, elektrinės mikrojudumo priemonės priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas, šios priemonės vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą.
Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taip pat rekomenduojama naudoti kūno apsaugos priemones (pavyzdžiui, alkūnių, kelių apsaugas ir kt.). Jeigu elektrinė mikrojudumo priemonė yra nuomojama, šalmą privalo suteikti elektrinės mikrojudumo priemonės nuomotojas“, – rašoma KET pakeitimo pasiūlymuose.
Taip pat siekiama patikslinti taisykles, susijusias su važiavimu per reguliuojamas geležinkelio pervažas. Siūloma drausti įvažiuoti ar įeiti į geležinkelio pervažą, kai užtvaras nuleistas, leidžiasi arba kyla, savavališkai pakelti užtvarą arba jį apvažiuoti (apeiti).
Pasak Susisiekimo ministerijos, viešajame eisme pasitaiko atvejų, kai transporto priemonių vairuotojai, esant reguliuojamoms geležinkelio pervažoms, įvažiuoja į pervažą vos tik pradėjus kilti užtvarui, nepaisydami draudžiamo šviesoforo signalo.
„Tokie veiksmai kelia pavojų tiek pačių vairuotojų, tiek kitų eismo dalyvių saugumui. Atsižvelgdama į tai, Susisiekimo ministerija siūlo patikslinti KET 173.3 papunktį, papildant jį nuostata, kad draudžiama įvažiuoti ar įeiti į geležinkelio pervažą ne tik tada, kai užtvaras nuleistas ar pradeda leistis, bet ir kai jis kyla“, – pabrėžiama pasiūlymuose.
Atsiras nauji kelio ženklai
Į taisykles siūloma įtraukti ir naujus kelio ženklus, tarp jų – ženklai „Kūgis“, „Aptvėrimo barjeras“ ir „Kilnojamasis aptvėrimo skydas“.
Anot Susisiekimo ministerijos, minėti ženklai eismo dalyviams nurodys, kad kelio darbų vietoje kūgis ir aptvėrimo barjeras žymi darbų ar renginių vietos ribas, o kilnojamasis aptvėrimo skydas – žymi kelio darbų vietą ir jos apvažiavimo kryptį.
„Eismo dalyviams šie kelio ženklai leis aiškiai suprasti, kokių veiksmų reikia imtis esant šalia kelio darbų vietos“, – teigiama siūlymuose.
Taip pat siūloma pakeisti ženklą „Apylankos schema“, kuris nurodo laikinai uždarytą kelio ruožą ir apvažiavimo maršrutą, papildomai jo apačioje nurodant atstumą iki apylankos. Taip pat siūloma pateikti papildomą kelio ženklo „Apylankos schema“ pavyzdį, kuris nurodytų, kad šį kelio ženklą galima naudoti su draudžiamuoju kelio ženklu „Įvažiuoti draudžiama“.
Keisis ir seni ženklai
Kaip nurodo Susisiekimo ministerija, yra nuostatų, kuriose įtvirtintos informacinių kelio ženklų „Persirikiavimo rodyklė“ ir „Automatinė eismo kontrolė“ specifinės įrengimo sąlygos, kurios, be kita ko, nustato, kokiu atstumu įrengiami šie kelio ženklai. Todėl, anot SM, KET papildymas tikslingas, siekiant tinkamai informuoti eismo dalyvius apie šių kelio ženklų galiojimo pradžią tiek gyvenvietėse, tiek už jų ribų.
Projekte numatyta, kad informacinių kelio ženklų „Persirikiavimo rodyklė“ ir „Automatinė eismo kontrolė“ galiojimas prasideda už 50–100 m gyvenvietėje ir 150–300 m ne gyvenvietėje nuo informacinio kelio ženklo įrengimo vietos.
„Jeigu kelio ženklai „Persirikiavimo rodyklė“ ir „Automatinė eismo kontrolė“ įrengiami kartu su papildoma lentele „Atstumas iki objekto“, tuomet jų galiojimas prasideda už atstumo, nurodyto papildomoje lentelėje „Atstumas iki objekto“.
Jeigu kelio ženklas Nr. „Automatinė eismo kontrolė“ įrengiamas kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra eismo kontrolės ruožas, kuris prasideda už 50–100 m gyvenvietėse ir 150–300 m ne gyvenvietėse nuo informacinio kelio ženklo įrengimo vietos“, – apibrėžiama pasiūlymuose.
Atsiras ir dar vienas papildytas kelio ženklas – „Galiojimo zona į abi puses“. Siekiant teisinio aiškumo, kad ateityje nebūtų dviprasmybių dėl papildomos lentelės „Galiojimo zona į abi puse“ galiojimo ilgio nustatymo, SM siūlo patikslinti papildomos lentelės aprašymą įrašant žodį „bendrą“, kuris nurodo, kad papildomoje lentelėje nurodytas atstumas yra suprantamas kaip bendras ilgis.
Pokyčiai vežantiems išsikišančius krovinius
Siūlymuose nurodoma, kad priekyje arba gale už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 m išsikišantys arba bent kiek į šoną išsikišantys tolimiausi krovinio, įrangos arba platesnių kaip 2,6 m transporto priemonių kraštiniai taškai turi būti pažymėti skiriamaisiais ženklais – 400 mm ilgio kraštinės kvadratais su pakaitomis einančiomis šviesą atspindinčiomis įstrižomis baltomis ir raudonomis 50 mm pločio juostomis.
„Šie ženklai ant transporto priemonės, krovinio, įrangos turi būti pritvirtinti ne žemiau kaip 0,4 m ir ne aukščiau kaip 1,6 m nuo žemės paviršiaus. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nurodytose transporto priemonės vietose turi degti žibintai – balti iš priekio, oranžiniai – iš šonų ir raudoni – iš galo“, – rašoma KET pakeitimo siūlymuose.
Susisiekimo ministerija, vadovaudamasi užsienio šalių transporto priemonių ir jų įrangos gamintojų gerąja praktika, siūlo patikslinti KET 4 priedo 12 punktą:
„Šiuo pakeitimu nustatoma, kad turi būti ženklinamos ne tik transporto priemonės, vežančios didžiagabaričius krovinius, bet ir tos, kurios tempia įvairią įrangą, priekyje arba gale išsikišančią daugiau kaip 1 metrą už transporto priemonės gabaritų, arba bent kiek į šoną, arba viršijančią 2,6 metro plotį. Šis papildymas prisidės prie aiškesnio eismo dalyvių informavimo apie tempiamą įrangą, pagerins jos matomumą kelyje ir padidins eismo saugumą, ypač tamsiuoju paros metu.“
Papildomai numatyta, kad kelio darbų transporto priemonės turės būti aiškiai pažymėtos raudonai ir baltai dryžuotomis atšvaitinėmis juostomis, o išsikišantys kroviniai privalės būti žymimi specialiais šviesą atspindinčiais kvadratiniais ženklais bei žibintais.
Reaguodama į kasmet įvykstančius eismo įvykius su kelio darbų transporto priemonėmis, Sussiekimo ministerija siūlo papildyti KET 4 priedą 19 punktu, kuriame nurodytas kelio darbų transporto priemonių žymėjimas.
„Kelio darbų transporto priemonės žymimos specialiu ženklinimu, užtikrinančiu jų gerą matomumą iš didelio atstumo. Šis žymėjimas skirtas tam, kad eismo dalyviai galėtų laiku pastebėti kliūtį, tinkamai įvertinti situaciją ir imtis reikiamų veiksmų – sumažinti greitį, sustoti ar esant poreikiui saugiai apvažiuoti. Šiuo papildymu siekiama užtikrinti saugesnį dalyvavimą viešajame eisme tiek dirbančių asmenų, tiek visų kitų eismo dalyvių“, – pažymima pateiktuose siūlymuose.
Šie pakeitimai, anot Susisiekimo ministerijos, siekia didinti eismo saugumą ir matomumą keliuose, ypač tamsiu paros metu ir vykdant kelių darbus.
Siūlo suteikti teisę „A“ juosta važiuoti specialiomis spalvomis nudažytomis specialiosiomis transporto priemonėmis
Vidaus reikalų ministerija teikia papildomą pasiūlymą dėl Kelių eismo taisyklių pokyčių.
Siūlyme pirmiausia pažymima, kad „A“ ir „A+“ juostų paskirtis yra palengvinti ir pagreitinti susisiekimą tam tikros rūšies transporto priemonėmis arba transporto priemonėmis, kuriomis vežami asmenys su negalia, mažinti miestuose susidarančias spūstis, skatinant asmenis naudotis viešuoju transportu arba vežant viena transporto priemone daugiau keleivių, taip pat skatinti asmenis naudotis ekologiškomis elektra varomomis transporto priemonėmis.
Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad valstybė atitinkamoms institucijoms delegavusi ypač svarbias funkcijas, susijusias su žmonių gyvybės ir sveikatos gelbėjimu, neatidėliotinos pagalbos visuomenei teikimu, sveikatos priežiūra, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų tyrimu ir pan.
„Svarbu, kad šios funkcijos būtų atliekamos per kuo trumpesnį laiką, kad jas atliekant kiek įmanoma būtų taupomos valstybės lėšos. Policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, dujų įmonės avarinės tarnybos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir kitų institucijų specialiosios transporto priemonės „A“ juosta gali važiuoti tik išskirtiniais atvejais, įjungus specialiuosius šviesos ir garso signalus.
Kitais atvejais specialiųjų transporto priemonių vairuotojai gaišta laiką transporto spūstyse, taip ilginamas vykdomų užduočių ar suteikiamų paslaugų laikas“, – paaiškina VRM ir siūlo siūlo keisti KET 181 punktą bei suteikti teisę „A“ juosta važiuoti specialiomis spalvomis nudažytomis specialiosiomis transporto priemonėmis.
„Suteikus teisę „A“ juosta važiuoti specialiomis spalvomis nudažytomis specialiosiomis transporto priemonėmis, būtų efektyviau išnaudojamas šias transporto priemones naudojančių institucijų pareigūnų ir darbuotojų darbo laikas, taupomos degalų sąnaudos, visuomenei būtų greičiau ir efektyviau teikiamos svarbios paslaugos. Dėl „A“ juosta važiuojančių transporto priemonių kontrolės galimybių apsunkinimo, siekdami riboti šia juosta važiuojančių transporto priemonių skaičių, nesiūlome leisti ja važiuoti specialiomis spalvomis nenudažytomis specialiosiomis transporto priemonėmis“, – atkreipia dėmesį VRM.
Kelių eismo taisyklės (KET)pakeitimaikelio ženklai
