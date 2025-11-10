Lenkijoje 13-metis mynė greitkeliu į pasimatymą – viskas baigėsi netikėtu posūkiu

Incidentas įvyko spalio 24-ąją, netoli miestelio Załuski. Płońsko kelių policija gavo pranešimą apie dviratininką, važiuojantį greitkeliu Gdansko link. Į vietą atvykusios pareigūnės pamatė juodai apsirengusį, šlapdriboje važiuojantį paauglį, kurio dviratis neturėjo nei žibintų, nei atšvaitų.
„Jis kėlė pavojų tiek sau, tiek kitiems eismo dalyviams“, – teigė policijos atstovė Kinga Drężek-Zmysłowska.
Iš pradžių berniukas bandė klaidinti pareigūnes – sakė esąs šešiolikos ir tiesiog besitreniruojantis. Dokumentų neturėjo, tik miesto transporto kortelę. Greitai paaiškėjo, kad tai 13 metų Ukrainos pilietis, gyvenantis Varšuvoje su mama.
Jis prisipažino, kad išvyko į kelią norėdamas susitikti su mergina, su kuria susipažino internetiniame žaidime. Berniukas ketino pas ją nakvoti, nors, kaip pats pripažino, nežinojo net jos pavardės.
Policija nustatė, kad dalį kelio jis nuvažiavo autobusu, o likusius beveik 30 kilometrų – dviračiu. Važiavo tiek vietiniais keliais, tiek avariniu S7 greitkelio juostos ruožu. Kai pareigūnės jį sustabdė, vaikinas buvo visas sušalęs ir permirkęs. Jo dviratis – be jokių privalomų saugos elementų: nei žibintų, nei atšvaitų, nei skambučio.
Apie įvykį buvo informuota motina, kuri atvyko pasiimti sūnaus. Ji teigė nežinojusi apie jo išvyką.
Paaugliui neplanuotai pasibaigė ne tik kelionė, bet ir internetinė pažintis – kai mergina sužinojo, kad vaikinas sulaikytas, ji jį iš karto užblokavo visuose socialiniuose tinkluose.
Policijos atstovė ragina tėvus būti atidesnius tam, ką jų vaikai veikia internete.
„Šis atvejis parodo, kaip svarbu kasdien kalbėtis su vaiku ir žinoti, su kuo jis bendrauja. Internetas atveria daugybę galimybių, bet ir rizikų – kartais pakanka vieno neapgalvoto žingsnio, kad smalsumas pavirstų pavojumi“, – sakė Kinga Drężek-Zmysłowska.
Šaltinis: tvnwarszawa.pl
greitkelisatšvaitaidviratininkas
Rodyti daugiau žymių