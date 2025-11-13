Šią žiemą vairuotojų Lietuvos keliuose laukia reikšminga naujovė: eismo saugumo specialistai turi įspėjimą

Iki šiol, remiantis Kelių eismo taisyklėmis, automagistralėse nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. maksimalus greitis buvo 110 km/val. Naujoji tvarka leis laikinai grąžinti vasaros greičio režimą, kai sąlygos tam bus idealios. Sistema automatiškai sumažins leistiną greitį, kai kelias taps slidus, oras atšals ar blogės matomumas.
„Ši tvarka iš esmės sako, kad valstybė pasitiki vairuotojais. Bet kartu tai yra ir išbandymas, ar to pasitikėjimo esame verti: ar sugebėsime elgtis brandžiai, kai ženklas leidžia daugiau?“, – teigia vienos iš didžiausių Lietuvoje pasiruošimo vairavimo egzaminams platformos „KETbilietai.lt“ eismo saugumo specialistas Jonas Jankūnas.
Pasak jo, dinaminio greičio sistema priartina Lietuvą prie Vakarų pasaulyje taikomų eismo kontrolės standartų, tačiau labai svarbu, kad vairuotojai didesnį leistiną greitį vertintų ne kaip savaime suprantamą pasirinkimą, o kaip išimtį.
„Atsakinga būtų greičiau važiuoti tik tada, kai oro sąlygos – geros, automobilis techniškai tvarkingas, o vairuotojas – visiškai susikaupęs, nes 130 km/val. greitis šaltame ore gali pasiūlyti ir netikėtų staigmenų“, – teigia ekspertas.
Kur slypi pavojai
„Kai važiuojame greičiau, vairuotojo reakcijos laikas išlieka iš esmės toks pat, tačiau reakcijos kelias – atstumas, kurį per tą laiką nuvažiuojame – tampa gerokai didesnis. Dėl didesnio greičio taip pat neproporcingai ilgėja ir stabdymo kelias – atstumas, kurio reikia automobiliui sustoti jau nuspaudus stabdžių pedalą. Dėl to bendras sustojimo kelias išauga drastiškai, net jei stabdžiai puikūs ir kelias sausas“, – primena J.Jankūnas.
Svarbu suprasti, teigia ekspertas, kad padvigubinus greitį, pavyzdžiui, nuo 50 iki 100 km/val., smūgio jėga išauga ne du, o keturis kartus. Net ir, atrodytų, nedidelis greičio padidinimas nuo 110 km/val. iki 130 km/val. (apie 18 proc.) reiškia, kad susidūrimas bus apie 39 proc. stipresnis.
Lietuvoje greičio viršijimas ar netinkamai pagal situaciją parinktas greitis yra viena iš dažniausių tragiškų avarijų priežasčių. Kelių eismo taisyklės nustato, kad vairuotojai visuomet privalo važiuoti saugiu, o ne maksimaliu leistinu greičiu.
J.Jankūnas pabrėžia, kad tai numatyta ir 127-ame KET punkte: „Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas.“
„Be to, didesnis greitis neatsiejamas nuo KET 126 punkte nustatyto reikalavimo laikytis saugaus atstumo. Važiuojant 130 km/val. greičiu, minimalus saugus atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio sausame kelyje turėtų būti bent 75–80 metrų. Tai atitinka daugiau nei „dviejų sekundžių taisyklę“, o patį atstumą žiemą rekomenduojama dar labiau didinti“, – sako „KETbilietai.lt“ eismo saugumo specialistas.
Ne visi sausi keliai saugūs
Leistiną greitį pilotinio projekto metu reguliuos intelektinės transporto sistemos: kelių oro sąlygų stotelės, kintamos informacijos ženklai ir vaizdo kameros. Tačiau J.Jankūnas pabrėžia, kad galutinį sprendimą, kokiu greičiu važiuoti, visgi priims patys vairuotojai.
„Itin dažna ir didelė vairuotojų klaida žiemą – manyti, kad pažvelgus į kelio paviršių galima tiksliai įvertinti jo būklę. Šaltuoju sezonu kelias retai būna vienodos būklės visame ruože. Vienoje vietoje gali būti sausa, o už kelių kilometrų, pavėsyje po medžiais ar ant viaduko, kelias jau gali būti pasidengęs šerkšnu ar net ledu. Net +1 laipsnio šiluma neužtikrina, kad ledo kelyje visai nėra.
Vairuotojai turi atsižvelgti ne tik į plika akimi matomą asfaltą, bet ir metų laiką, paros metą, šešėlių zonas, vėją, drėgmę ir net savo nuovargį“, – akcentuoja J.Jankūnas.
Ekspertas primena ir svarbų psichologinį aspektą: kuo geresnėmis technologijomis naudojamės, tuo labiau esame linkę jomis pasikliauti, manydami, kad jos mus apsaugos ir atidumo nebereikia.
„Kintamas greitis ekrane – nepakankamas saugumo garantas. Sistema įvertina aplinkos duomenis, bet ji nežino, kiek laiko šiąnakt miegojote, kokia yra jūsų savijauta ir reakcijos greitis, ar jūsų automobilio padangos tikrai yra žieminės ir nenusidėvėjusios, galiausiai – ar staiga neįvažiuosite į pavėsį, kur sąlygos gali būti visai kitokios. Saugumas kelyje yra jūsų rankose“, – primena „KETbilietai.lt“ atstovas.
Ypač pavojus didėja tamsiuoju paros metu.
„Naktį kelias gali atrodyti sausas, bet ant jo susidaro nematomas ledo ar šerkšno sluoksnis. Tai vienas iš pavojingiausių derinių: vizualiai nieko nematote, tačiau sukibimo nėra. Žvilganti danga taip pat gali reikšti ledą, o įvažiuojant į posūkį jaučiamas slystelėjimas – aiškus signalas lėtinti. Labai svarbu stebėti ir eismą aplink: jei kiti vairuotojai važiuoja lėčiau nei leidžiama, greičiausiai jie jaučiasi nesaugiai ne be priežasties“, – sako eismo saugumo specialistas.
Kada 130 km/val. yra tikrai saugu?
Ekspertas pataria vairuotojams: jei nesate visiškai tikri, kad važiuoti dideliu greičiu saugu, privalote rinktis mažesnį greitį.
Svarbūs ir techniniai aspektai, apie kuriuos vairuotojai kartais pamiršta. Pavyzdžiui, padangų kokybė žiemą gali būti lemiama – ji saugiam stabdymui neretai turi daugiau įtakos nei bet kuris kelio ženklas. Vienas vairuotojas su naujomis žieminėmis padangomis saugiai sustos, kitas su nusidėvėjusiomis – neturės jokių šansų.
„KETbilietai.lt“ pateikia klausimyną, padedantį pasirinkti saugų važiavimo greitį. Važiuoti 130 km/val. greičiu žiemą galima tik tada, kai į visus šiuos klausimus atsakote „TAIP“:
1. Ar kelias yra visiškai sausas ir švarus (nėra šlapio sniego, purvo)?
2. Ar matomumas yra geras (yra šviesu, nėra rūko, šlapdribos, snygio)?
3. Ar oro temperatūra yra stabili ir ne artima 0°C (pvz., šalčiau nei -3°C arba šilčiau nei +3°C), kad būtų išvengta staigaus plikledžio formavimosi?
4. Ar automobilis yra techniškai tvarkingas? Ar žieminės padangos yra kokybiškos, nenusidėvėjusios (likutis akivaizdžiai didesnis nei minimalūs 3 mm) ir tinkamai pripūstos?
5. Ar eismas yra neintensyvus, nereikia nuolat manevruoti tarp lėčiau važiuojančių automobilių? Didelis greičių skirtumas tarp juostų yra reikšminga rizika.
6. Ar esate visiškai žvalus, susikaupęs, nepavargęs ir pasiruošęs greitai reaguoti?
„Jei bent į vieną klausimą atsakėte „ne“ arba „nežinau“, tuomet 130 km/val. yra nepagrįsta rizika, net jei kintamas kelio ženklas tą akimirką tai leidžia. Rinkitės saugų, o ne maksimaliai leistiną greitį“, – apibendrina eismo saugumo specialistas.