Remontuojama Geležinio Vilko gatvė tapo akivaizdžiai per siaura: keblumų kilo ir spec. tarnyboms

„Rašau dėl Geležinio Vilko g. remonto darbų. Pats esu šios gatvės gyventojas ir žinau, pagal išplatintas iškabas, kad penktadienį pradeda asfaltavimo darbus. Tai gatvė liks tokia, kokia yra šiuo metu, be jokių pakoregavimų?
Vakare vedžiojant šunį mačiau realią situaciją, kai prie Geležinio Vilko g. 21 namo skubėjo spec. tarnybų automobiliai ir negalėjo tarpusavy nei prasilenkti, nei normaliai apsisukti. Tikiuosi, nenukentėjo nei žmonės, nei turtas, bet gatvė akivaizdžiai per siaura.
Spėju, po asfaltavimo darbų, sudės ženklus, kad draudžiama parkuoti automobilius ant gatvės, bet kas bus tuo atveju, jei kažkas vis tiek paliks automobilį ir pasikartos tokia situacija, kaip šį vakarą, ir spec. tarnybos negalės apvažiuoti, nes jų automobilis užima didžiąją gatvės dalį?“ – ketvirtadienio vakarą retoriškai klausė nuotraukas atsiuntęs skaitytojas.
Vyras atkreipė dėmesį, kad šįkart Geležinio Vilko g. nebuvo priparkuotų automobilių, bet spec. tarnyboms vis tiek buvo sunku įsitekti.
„Kaip matosi nuotraukose, gatvė buvo tuščia ir tai kilo problemų. Tai turbūt akivaizdu, kad esant automobiliui, situacija būtų dar sudėtingesnė. Ar belieka laukti, kol kažkas nukentės ir tik tuomet kažkas svarstys, ar šis projektas buvo įvertintas teisingai? Ir vėl reikės tvarkyti ką tik baigtus gatvės remonto darbus?!“ – spėliojo vyras.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ jau rašė, kad tvarkomoje gatvėje rangovai darbus pradėjo nuo naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimo, vėliau sekė važiuojamosios dangos ir takų atnaujinimo darbai.
Tačiau vietos gyventojai kelia klausimą, kodėl savivaldybės prioritetas dviračių takai, o ne papildomos automobilių parkavimo vietos.
„Nežinau, kiek tiesos, nes gatvės rekonstrukcijos projekto nepavyko niekur rasti, bet pakalbėjus su darbininkais sakė, kad bus dviračių takai. Ar tikrai reikia taip siaurinti gatvę mikrorajone, kur yra didelis skaičius žmonių, gyvenančių daugiabučiuose, kurie ir taip neturi vietos, kur statyti automobilių, ir prioritetizuoti dviračių taką, kai lygiagrečioje gatvėje (Šiaurės pr.), už keleto šimtų metrų, yra iš abiejų gatvės pusių dviračių takai, kurie driekiasi praktiškai per visą Kauną. Nuotraukose matosi, koks numatytas šaligatvio ir pačios gatvės plotis. Spėju, šie pločiai jau galutiniai, nes bordiūrai jau sutvirtinti“, – pastebėjimais dalijosi kaunietis.
Jautė degėsių kvapą – iškviesti ugniagesiai
Kaunietis viliasi, kad ketvirtadienio vakarą Geležinio Vilko g. gyventojai, pas kuriuos vyko ugniagesiai gelbėtojai, smarkiai nenukentėjo, tačiau mano, kad tai puikus pavyzdys, dėl kurio reikėtų persvarstyti gatvės remonto projektą.
„Tikiuosi, kad šį vakarą niekas nenukentėjo, nes esant kritinei situacijai, kiekviena minutė gali būti svarbi, o čia spec. tarnybos užtruko tikrai ilgiau. Be šių kritinių situacijų, mums, gyventojams, kasdien kyla sunkumų, kai reikia prasilenkti pvz. su „Kauno švaros“ šiukšliavežiais ir pan.“, – rašė vyras.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, ugniagesiai ketvirtadienį apie 20.31 val. skubėjo į Geležinio Vilko g., nes buvo gautas pranešimas, kad laiptinėje jaučiamas degėsių kvapas.
Bute buvo prisvilęs maistas. Ugniagesiai nuo viryklės nukėlė puodą, išvėdino patalpas.
Jau pyko dėl siaurinamų gatvių
Dėl siaurinamos Geležinio Vilko g. gyventojai apmaudą liejo ir anksčiau.
„Geležinio Vilko g. taps Laisvės alėja, be parkingo, be eismo, tik platus pėsčiųjų takai į niekur…“ – ironiškai kelio remonto darbus komentavo kaunietis.
Tokią miesto gyventojų reakciją iššaukė Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo Martyno Matusevičiaus komentarai dėl panašios situacijos taip pat neseniai baigtoje tvarkyti Kalniečių gatvėje.
Kaip jau rašė naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“, kauniečiams klausimų sukėlė po rekonstrukcijos gerokai susiaurėjusi gatvė.
„Kaune gatvės tvarkomos kompleksiškai. Prioritetas skiriamas saugumui. Tuo pačiu atsižvelgiama ir į eismo įvykių statistiką. Kai kuriose sutvarkytose atkarpose netgi padidinamas leistinas maksimalus greitis“, – komentavo Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.
Geležinio Vilko g. rekonstrukcijos darbus atlieka UAB „Autokausta“. Rangos darbų vertė – apie 1,5 mln. Eur su PVM.
