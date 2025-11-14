Vairuotojams sugalvojo netikėtą staigmeną: pasinaudoti galės nemokamai

„Pačiam neretai tenka važiuoti ilgus atstumus ir žinau, kokią įtampą ir nuovargį patiria mūsų kūnas ilgai sėdint prie vairo. Todėl nusprendėme degalinėse, kurios yra šalies pagrindiniuose magistraliniuose keliuose A1 Vilnius–Klaipėda ir A5 Kaunas–Suvalkai (Lenkija), įrengti ir vairuotojams pasiūlyti atgauti jėgas profesionaliose masažo kėdėse.
Jomis degalinių klientai naudojasi nemokamai, – pasakoja Karolis Stasiukynas, degalinių tinklo „Stateta“ vadovas ir Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas. – Tai ir mūsų indėlis į eismo saugumą, nes profesionalus masažas ne tik pramankština ir atpalaiduoja raumenis, bet ir padeda vairuotojams atgauti budrumą.“
Degalinėse prie minėtų magistralinių kelių vairuotojai masažo kėdėmis kviečiami pasinaudoti nemokamai.
Masažas šiose kėdėse atpalaiduoja raumenis, gerina kraujotaką bei deguonies patekimą į organus, fizinę, psichinę bei emocinę būseną, mažina raumenų ir nervų įtampas bei skysčių kaupimąsi, celiulitą, gerina limfos pratekėjimą.
Šios modernios masažo kėdės pripažįstamos specialistų, kaip atliekančios kokybišką masažą ir veiksmingai atpalaiduojančios raumenis. Jose yra galimybė pasirinkti atlikti ir stipresnį nugaros masažą, kai nugara priglaudžiama tiesiai prie masažuoklių.
Tokiu būdu tarp masažuoklių patekę kaklo ir pečių raumenų sritys taip pat bus ypač gerai išmasažuotos. Ilgus kilometrus vairavusieji žino, kad minėtos raumenų grupės ypač prašosi pagalbos.
„Tik pasiūlę atgauti jėgas masažo kėdėse, per pirmąsias jų naudojimo dienas, sulaukėme teigiamų vairuotojų įvertinimų. Dalis jų neslėpė nuostabos, kokios efektyvios yra šios profesionalios masažo kėdės, galinčios vos per kelias minutes pagerinti savijautą,– pirmosiomis vairuotojų patirtimis dalinasi degalinių tinklo vadovas. – Nuo šiol saugumą keliuose padedame palaikyti ne tik vairuotojų budrumui pakelti siūlydami kokybiškos kavos, bet ir veiksmingais masažais.“
