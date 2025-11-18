Dėl remontuojamo kelio Vilniaus rajone – keičiasi eismo tvarka: dalį gatvės uždarys

Transporto eismas bus draudžiamas 400 m ruože nuo sankryžos su Gegužės Pirmosios g. iki Zujūnų g. Uždarius šią atkarpą, gyventojams bus sudarytos sąlygos patekti į savo gyvenamąsias vietas. Darbų zonose bus užtikrintas saugus eismas pėstiesiems ir dviratininkams, gyventojams, aptarnaujančio bei specialiojo transporto įvažiavimui ir išvažiavimui į darbų zoną ir iš jos.
Uždarius 400 m. Buivydiškių g. ruožą, eismas bus kreipiamas apylankomis – iš Dvaro g. patekti į Buivydiškių g. bus galima per Sodų, Ramunių, Buivydiškių, Žaliąją ir Zujūnų gatves.
Planuojama, kad tokia eismo organizavimo schema galios iki š. m. gruodžio 15 d., tačiau esant palankioms oro sąlygoms ir siekiant kuo greičiau atlikti darbus, ribojimai gali būti pratęsiami.
Eismo dalyvius prašome iš anksto įsivertinti savo maršrutą bei numatyti, kad kelionė gali trukti ilgiau nei įprastai. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Vykdant projektą, kelio Buivydiškės–Zujūnai apie 2 km ilgio ruožas (1,5–3,6 km), einantis per Buivydiškių ir Zujūnų gyvenvietes, pertvarkomas iš esmės – rekonstruojama važiuojamoji kelio dalis – įrengiamos dvi eismo juostos po 3,25 m pločio kiekviena, bus įrengti gatvės bortai. Dešinėje kelio pusėje bus įrengtas 1,20–1,5 m pločio pėsčiųjų šaligatvis, kairėje pusėje – 2,5 m pločio asfalto dangos pėsčiųjų ir dviračių takas.
Siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių eismo saugą kelyje, bus įrengtos 5 iškiliosios sankryžos, apsauginė pėsčiųjų tvorelė, apsauginiai kelio atitvarai, sferiniai veidrodžiai bei kryptinis aukštos energijos taupymo klasės LED apšvietimas žymėtose ir nežymėtose perėjose.
Tvarkomame ruože bus sutvarkytos nuovažos, sutvarkyti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai, įrengti nauji vandens nuvedimo latakai.
Darbus atlieka viešąjį konkursą laimėjusi UAB „Gevalda“, sutarties vertė – 5,9 mln. Eur su PVM. Techninį darbo projektą parengė UAB „SRP projektas“. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo UAB Sversa.