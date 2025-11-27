Kaune įrengta nauja vairuotojų pažeidimus fiksuojanti kamera

Jau kurį laiką ant Aleksoto tilto vairuotojai gali pastebėti „Automatinės eismo kontrolės“ kelio ženklus ir dar nematytą kamerą.
Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo Martyno Matusevičiaus duomenimis, minėta kamera įrengta Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) Kelių policijos iniciatyva.
Tad portalas „Kas vyksta Kaune“ pasidomėjo, kokius Kelių eismo taisyklių nusižengimus stebi neseniai įrengtas prietaisas.
Kaip aiškino Kauno apskr. VPK atstovė, labiausiai suklusti turėtų saugos diržų prisisegti nemėgstantys ir telefonu prie vairo besinaudojantys vairuotojai.
„Ant Aleksoto tilto yra įrengtas vaizdo fiksavimo prietaisas, kuris fiksuoja transporto priemone važiuojančių asmenų saugos diržo nesegėjimo bei vairuotojų neteisėto naudojimosi mobiliojo ryšio priemone pažeidimus. Įvertinus gautus prietaiso užfiksuotus duomenis bus priimami sprendimai dėl administracinio nusižengimo teisenos pradėjimo“, – portalui teigė Kauno apskr. VPK atstovė.