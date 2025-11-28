Vilnių kausto spūstys: kurias gatves geriau aplenkti

Minėtoje švieslentėje matyti, kad itin lėtai eismas juda:
- Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Spaudos g. sankryžoje (iš centro).
- Ukmergės g. link Ukmergės–Fabijoniškių g. sankryžoje (iš centro).
- Švitrigailos g., link Kauno g.—Švitrigailos g. sankryžoje.
- Dariaus ir Girėno g. link Tūkstantmečio g.
- Geležinio Vilko g. link A. Goštauto g. (iš centro).
- J. Jasinskio g. link J. Jasinskio — Pamėnkalnio — V. Kudirkos g. sankryžos.
- Kareivių g. link Kareivių g.–Žirmūnų g. sankryžos (važiuojant nuo O. Milašiaus g.)
- Tūkstantmečio g. link Žirnių g.
- Kalvarijų g. link Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. sankryžos (iš centro).
- Eišiškių pl. link Dariaus ir Girėno g.
- Žirnių g. link Tūkstantmečio g. (link centro).
Eismą Vilniaus gatvėse galima stebėti ČIA.