Vilnių kausto spūstys: kurias gatves geriau aplenkti

2025 m. lapkričio 28 d. 16:40
Lapkričio 28 d. popietę sostinės gatves ėmė kaustyti kamščiai. JUDU eismo stebėjimo švieslentėje matyti, kad jau susiformavo bemaž 20 spūsčių.
Minėtoje švieslentėje matyti, kad itin lėtai eismas juda:
  • Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Spaudos g. sankryžoje (iš centro).
  • Ukmergės g. link Ukmergės–Fabijoniškių g. sankryžoje (iš centro).
  • Švitrigailos g., link Kauno g.—Švitrigailos g. sankryžoje.
  • Dariaus ir Girėno g. link Tūkstantmečio g.
  • Geležinio Vilko g. link A. Goštauto g. (iš centro).
  • J. Jasinskio g. link J. Jasinskio — Pamėnkalnio — V. Kudirkos g. sankryžos.
  • Kareivių g. link Kareivių g.–Žirmūnų g. sankryžos (važiuojant nuo O. Milašiaus g.)
  • Tūkstantmečio g. link Žirnių g.
  • Kalvarijų g. link Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. sankryžos (iš centro).
  • Eišiškių pl. link Dariaus ir Girėno g.
  • Žirnių g. link Tūkstantmečio g. (link centro).
Eismą Vilniaus gatvėse galima stebėti ČIA.
