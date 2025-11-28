Vilnius skelbia šventinio sezono pradžią: šiose vietose bus ribojamas eismas

Skelbiama, kad pagrindinės sostinės Kalėdų eglės Katedros įžiebimo šventės metu, lapkričio 29 d. nuo 17 iki 24 val. bus draudžiamas transporto priemonių, įskaitant ir viešąjį transportą, eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės gatvėse, draudžiant į jas įvažiuoti iš šalutinių gatvių.
Nurodytu laiku viešasis transportas kursuos apylankomis: 10 ir 11 autobusų maršrutai – per Pylimo gatvę, 33 ir 89 autobusų maršrutai – per Olandų gatvę.
Siekiant užtikrinti patogesnį susisiekimą į šventę ir iš jos, viešasis transportas kursuos dažniau (1G, 3G, 6G, 22, 53 ir troleibusai 2, 3, 4, 7, 17), o nuo 15 iki 24 val. bus nemokamas.
Vyks labdaros mugė, darbą pradės čiuožykla
Taip pat pranešama, kad šeštadienį, lapkričio 29 d. greta Rotušės vyks Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė, o sekmadienio vakarą miestiečiams ir svečiams bus atverta čiuožykla „Vilniaus ledas“. Ruošiantis abiem renginiams ir jų metu Rotušės aikštės prieigose bus ribojamas transporto priemonių eismas.
Nuo lapkričio 27 d. 19 val. iki lapkričio 30 d. 21 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas, o nuo lapkričio 28 d. 18 val. iki lapkričio 30 d. 22 val. ir transporto priemonių eismas Rotušės a. gatvėje nuo Vokiečių g. iki Stiklių g.
Lapkričio 30 d. nuo 17 iki 22 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Didžiosios gatvės dalyje nuo pastato Didžioji g. 36 iki Savičiaus gatvės.