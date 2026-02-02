Policija vairuotojus įspėja apie laukiančius reidus: numatyti kone visą vasarį

Skelbiama, kad prevencinės ir kontrolės priemonės bus vykdomos tiek valstybinės, tiek vietinės reikšmės keliuose.
Patruliavimui bus pasitelkiami viešieji, neviešieji ir mišrieji policijos darbo būdai, todėl eismo dalyviai raginami būti budrūs ir laikytis Kelių eismo taisyklių visur ir visada.
Vasario mėnesio tikslinės priemonės:
● Vasario 2–4 d. ir vasario 26–28 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.
● Vasario 6–8 d. ir vasario 22–24 d. – matomumą gerinančių saugos priemonių naudojimas tamsiuoju paros metu. Daugiausia dėmesio bus skirta pėstiesiems, dviračių vairuotojams užmiestyje, sodų bendrijose, kaimo teritorijose, krašto ir rajoniniams keliams, vietovėms, kur neapšviesti keliai.
● Vasario 9–15 d. – krovininių automobilių ir autobusų kontrolė. Ši priemonė inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network), vykdoma daugelyje Europos šalių.
● Vasario 17–20 d. – transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai, atsižvelgdami į eismo įvykių ir pažeidimų specifiką savo teritorijose, gali organizuoti ir papildomas kontrolės bei prevencines priemones.
Policija primena, kad vasaris – trumpiausias mėnuo, bet daug nelaimių nutinka tamsiuoju paros metu.
„Pasirūpinkite tinkamais žibintais, naudokite atšvaitus pėstiesiems. Kad kelionės baigtųsi saugiai, laikykitės Kelių eismo taisyklių, tamsiuoju paros metu dėvėkite šviesą atspindinčius drabužius ar atšvaitus, o vairuodami įvertinkite meteorologines ir važiavimo sąlygas.
Aktualią informaciją apie eismo sąlygas rasite svetainėje https://eismoinfo.lt“, – skelbiama pranešime.
2025 metais iš viso užfiksuota 975 tūkst. 460 Kelių eismo taisyklių pažeidimų (2024 m. – 953 tūkst. 133).