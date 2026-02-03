Įamžino vos nelaime nesibaigusį incidentą Kaune: kur taip skubėti?

„Kur taip skubėti?“ – retoriškai klausė vaizdo įrašu „Kas vyksta Kaune“ grupėje pasidalinęs vairuotojas.
Jo užfiksuotoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip Savanorių prospekte, netoli reguliuojamos pėsčiųjų perėjos, per gatvę bėga moteris. Laimei, prie šviesoforo artėjantis vairuotojas spėja sustabdyti, nors jam jau degė žalias šviesoforo signalas.
Paviešinus vaido įrašą kilo arši diskusija, vieni komentatoriai gynė pėsčiąją, kiti vairuotoją.
„Turbūt žinai, kad užsidegus žaliai, turi praleist įžengusius į perėją esant žaliai? Šiuo atveju pėsčiais ėjo ne visai per perėją, bet vis tiek matosi, kad varei nestabdydamas ir nežiūrėdamas“, – komentavo grupės narys.
Kiti atkreipė dėmesį, kad moteris bėgo ne per perėją.
„Visų pirma, tai ji net ne per pėsčiųjų perėją ėjo, o jeigu mato, kad nespės pereiti, vidury gatvės yra salelė, gali sustoti ir laukti sekančios žalios šviesos, juokdariai esat, kurie tokioj situacijoj dar ginat pėsčiąjį“, – komentavo kita grupės narė.
Visgi kauniečiai bendrai sutarė, kad pėstiesiems apskritai reikėtų daugiau budrumo.
„Dauguma pėsčiųjų be proto ir jiems be palydos negalima eiti į gatvę. Jiems per didelis uždavinys apsidairyti ir po to žengt į gatvę, jie nesuvokia, kad žiemą slidu ir taip staigiai gali automobilis nesusti. Jei negali suprasti, kad tu pats turi saugot savo gyvybę, vadinasi žmogus neveiksnus“, – komentavo kita vairuotoja.
Vienas vairuotojas taip pat visus komentatorius paragino atkreipti dėmesį į eismo dalyvių pareigas:
„Vairuotojui: KET 28 p. Reguliuojamoje sankryžoje ar pėsčiųjų perėjoje, kai šviesoforo ar reguliuotojo signalai leidžia važiuoti, vairuotojas PRIVALO duoti kelią nespėjusiam pereiti važiuojamosios dalies pėsčiajam, kuris ĮŽENGĖ į ją esant LEIDŽIANČIAM eiti signalui.
Pėsčiajam: Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo eiti (judėti) tik pėsčiųjų (taip pat požeminėmis ir esančiomis virš kelio) perėjomis, o kur jų nėra, – sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją. PĖSTIEJI NETURI PERŽENGTI PĖSČIŲJŲ PERĖJOS RIBŲ;
1.13.3. Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš stačiakampių, ŽYMI PĖSČIŲJŲ PERĖJĄ, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu.
Šiuo atveju pėsčioji turėjo judėti pėsčiųjų perėjos ribose, o vairuotojas, prieš kertant reguliuojamąją pėsčiųjų perėją, užsidegus žaliam šviesoforo signalui, įsitikinti, kad visi pėstieji pasitraukė iš važiuojamosios dalies.“